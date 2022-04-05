عبير إيليا: نركز في نقاشاتنا مع الوفود الخارجية على ضرورة حل ملف معتقلي وأسر داعش

وجاء حديث عبير إيليا في تصريح نشره موقع المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، حيث قالت في ما يخص استقبال الوفود الخارجية: "يتم التنسيق فيما بيننا واستقبالهم والنقاش بعدّة قضايا وتبادل وجهات النظر لعدّة مواضيع تخصّ الشأن السوري بشكل عام, والشأن الداخلي في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص, بالإضافة لنقاش الوضع السياسي والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, ومنها التهديد التركي والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي في المناطق السورية التي يحتلّها, والطيران المسيّر الذي يقصف المدنيين وقوات سوريا الديمقراطية".

وعن ملف داعش قالت إيليا: "نُناقش مع الوفود ملف داعش بشكل عام لحلّه كليّاً, ونقدّم الشكر للدول التي تتجاوب معنا بخصوص هذا الملف, ونحن مستمرون بالتعاون لترحيل آخر طفل وعائلة من عوائل داعش إلى بلدهم الأم ودمجهم في مجتمعهم الأصلي".

وعن الملف نفسه أضافت إيليا: "كما أننا نناقش مع الوفود النظر بموضوع أشبال الخلافة المتواجدين في سجون قوات سوريا الديمقراطية ومحاكمة النساء المنتسبات لتنظيم داعش ليأخذ العدل مجراه في هذا الملف".

واختتمت عبير إيليا كلامها بمناشدة المجتمع الدولي لحل ملف داعش بشكل كامل لخطورته الكبيرة بدليل الهجوم الأخير على سجن الصناعة في الحسكة, وقالت: "كل هذه القضايا وقضايا أخرى متعلقة ببعضها البعض لحين الوصول إلى حل سياسي يُرضي جميع السوريين".

المصدر: موقع المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا