عبير حصاف: إغلاق معبر تل كوجر جزء من مخططات الإبادة ضد شعب المنطقة

جاء حديث العضوة الإدارية في الهيئة التنفيذية في المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، عبير حصاف، لوكالتنا عن الخلفيات السياسية لعدم فتح معبر تل كوجر (اليعربية) أمام المساعدات الإنسانية للسوريين رغم فتح المعابر ما بين سوريا وتركيا.

وأُغلق معبر تل كوجر، الذي يقع على الحدود السورية العراقية، بعد استخدام موسكو وبكين حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإغلاق المعبر أمام مرور مساعدات الأمم المتحدة مطلع العام ٢٠٢٠.

ولفتت عبير حصاف إلى استغلال الدول السلطوية للزلزال الذي ضرب باكور كردستان وتركيا ورج آفا وسوريا في الأمور السياسية، قائلة: "الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة أصبح كنقطة تحول في العالم، إذ كان على المستوى السياسي والإنساني، أو حتى نظرة الحكومات السلطوية للشعوب واستخدامهم للأحداث الطبيعية أيضاً".

تهميش السوريين من المساعدات الإنسانية

وأضافت "ففي وقت استوجب وضع الأمور السياسية جانباً، واتخاذ الوضع الإنساني أساساً، منعوا دخول المساعدات إلى ناحية جندريسه بعفرين المحتلة، وتأخروا في إرسال المساعدات وفرق الإنقاذ لباكور كردستان في المناطق الكردية على عكس المناطق التي كانت تضم اعضاء لحزب العدالة والتنمية".

عبير بيّنت أن عدم تقديم المساعدات للشعب السوري، وعدم قبول دخول المساعدات التي قدمتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للسوريين المتضررين من الزلزال هي بمثابة إدانة تاريخية لهذه الدول.

وانتقدت عبير إغلاق الدول للمعابر أمام المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلازل، قائلة: "موضوع إغلاق معبر تل كوجر حتى الأن محل إدانة على مستوى الأمم المتحدة إذ لم يتم القبول بهذه المنطقة على إنها منطقة تواجه صعوبات وهجمات احتلالية والآلاف من العائلات يقطنون في المخيمات وهم بحاجة ماسة لعبور هذه المساعدات الإنسانية عبر معبر تل كوجر (اليعربية)".

وفي إشارة إلى ضرورة فتح معبر تل كوجر أمام المساعدات الإنسانية، شددت عبير: "كان هناك العديد من المساعي لفتح المعبر، لكن إلى الآن يتم رفض فتح المعبر أمام الشعب الذي قدم تضحيات كبيرة، وأمام عوائل المقاتلين القاطنين في المخيمات الذين كانوا حلفاء للتحالف الدولي في إنهاء إرهاب داعش".

وعن الخلفيات السياسية لعدم فتح معبر تل كوجر، أكدت عبير: "ذلك يقع على الأمم المتحدة، فإلى أي حد ترى الأمم المتحدة أن هذه المنطقة بحاجة إلى معبر تل كوجر؛ وعدم فتحه إلى الأن هو إرضاء للدولة التركية، فإذا تم فتح هذا المعبر الذي هو خارج عن سيطرة النظام السوري يعني الاعتراف بمناطق شمال وشرق وسوريا وكيانها، وذلك غير مقبول لدى تركيا والنظام السوري وروسيا وذلك بهدف عدم الاعتراف بمشروعية الإدارة الذاتية".

إبادة للشعوب

عدت عبير إغلاق معبر تل كوجر أمام المساعدات الإنسانية جزء من إبادة وخنق شعوب المنطقة ومحاولات عدم الاعتراف بمناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: "الأسف الكبير هو عدم فتح المعبر بعد الكارثة الإنسانية التي حصلت بعد الزلزال الذي ضرب مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا".

'فتح معبر تل كوجر أمر ضروري'

وعن تداعيات إغلاق المعبر على كل السوريين وبالأخص شمال وشرق سوريا، أوضحت عبير: "إلى أي حد ستتمكن شعوب هذه المنطقة الوقوف على قدميه مرة أخرى بعد 12 عاماً من الأزمة السورية التي أثرت بشكل كبير على هذه المنطقة أيضاً، نعم، قد تمكن شعوب شمال وشرق وسوريا من تنظيم نفسه، لكن ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية يؤثر بتداعياته على هذه المنطقة أيضاً فهو لا يزال يعتمد على العملة السورية، لذلك فتح المعبر أمر ضروري".

العضوة الإدارية في الهيئة التنفيذية في المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، عبير حصاف، أكدت على ضرورة توظيف الإمكانيات بشكلها المناسب لمواجهة الهجمات والمؤامرات وتقوية التلاحم المجتمعي في المنطقة، "فوجودنا مرتبط بذلك".

(آ)

ANHA