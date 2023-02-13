عبور دفعة المساعدات الثانية من مناطق الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال

ضمت الدفعة الثانية 66 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية (خيم وأدوية ومواد غذائية وألبسة وأغطية)، وعبرت بتسهيلات من الإدارة الذاتية، للوصول إلى المنكوبين في شمال سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وعلقت على الشاحنات يافطات كتب عليها "افتحوا المعابر"، "لتصمت السياسة وتتحدث الإنسانية"، "أنقذوا الشمال السوري"، "حملة الجسد الواحد أهلنا في الشمال السوري أنتم في قلوبنا".

وهذا وعبرت قبل ساعات الدفعة الأولى من المساعدات، التي قدمها أهالي شمال شرق سوريا، باسم "فزعة الفرات"، و"حملة الإغاثة في منبج وريفها"، معبر أم جلود إلى المناطق المنكوبة.

(ش س/سـ)

ANHA