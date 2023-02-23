عبور 11 شاحنة مساعدات من معبر التايهة صوب المناطق المتضررة جراء الزلزال

تستمر الإدارة الذاتية وأهالي شمال شرق سوريا بتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة جراء الزلزال، وعبرت اليوم من معبر التايهة الفاصل بين مناطقة الإدارة الذاتية ومناطق حكومة دمشق، 11 شاحنة مساعدات محملة بكافة المستلزمات صوب المناطق المتضررة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وصرحت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، مريم إبراهيم أمام قافلة المساعدات في معبر التايهة وقالت: "منذ بداية الزلزال التي حصل في الآونة الأخيرة، بادرة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بالتعاون مع الأهالي في المنطقة، والتنسيق مع كافة الإدارة المدنية في شمال شرق سوريا بجمع المساعدات والتبرعات للأهالي المتضررين جراء الزلزال".

وشددت "نأمل من كافة الجهات المعنية التعاون مع الإدارة الذاتية لمساعدة الأهالي في المناطق المتضررة، فجميعنا يعلم أن مناطق الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية، خاضعة لحصار خانق ما سبب كارثة إنسانية قبل حدوث الزلزال الأخير".

وطالبت "الجهات المعنية في المناطق الأخرى بوضع كافة المواضيع السياسية والعسكرية جانباً والعمل مع الإدارة الذاتية؛ لمساعدات المتضررين في المناطق المنكوبة".

مؤكدة "نحن في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا اليوم نكمل مشروع الإنسانية، ونأمل من كافة السوريين بمد يد العون والتعاون مع بعضنا البعض لمساعدة المتضررين من كارثة الزلزال التي ضرب المنطقة".

(ش س/ف)

ANHA