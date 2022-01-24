عبوة ناسفة من مخلفات داعش تودي بحياة 3 منتسبين في الجيش العراقي

وقال المصدر الأمني أن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي استهدفت دورية للجيش/ الفرقة الثامنة، أثناء تنفيذها واجب استطلاع في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك".

وأضاف، إن "الانفجار أسفر عن استشهاد ثلاثة جنود" بحسب ما نقلته شبكة السومرية.

وكان مرتزقة داعش، قد شنوا في وقت سابق من يوم الجمعة، هجوماً على قطعات الجيش العراقي في ناحية العظيم شمالي ديالى ما أدى إلى مقتل 11 عنصراً من الجيش بينهم ضابط.

وأعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، أمس الأحد، انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة مرتزقة داعش في حوض العظيم في محافظة ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد.

(د ع)