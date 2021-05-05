أبو زيد: زيارة الوفد السعودي لدمشق هي بادرة لتسويات إقليمية

زار وفد سعودي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الفريق خالد الحميدان العاصمة السورية، يوم الإثنين، والتقى بشار الأسد ونائب الرئيس للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك، وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك اتفاق جرى التوصل إليه بإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في المجالات كافّة بين البلدين، وفقًا لصحيفة "رأي اليوم".

الكاتب والباحث السياسي سركيس أبو زيد أوضح في تصريح لوكالتنا أن الزيارة الأخيرة لوفد سعودي رفيع المستوى إلى دمشق هي نتيجة اتصالات مستمرة بين الأجهزة الأمنية، وقال: "هناك اتصالات أمنية مستمرة بين اللواء علي مملوك وأجهزة أمنية سعودية، وهذه الاتصالات لم تنقطع، لربما كانت تسير بعض الأحيان بخطى سريعة وبعض الأحيان بخطى بطيئة".

وكشف أبو زيد وجود تطورات عدّة في المنطقة ساهمت في إجراء هذه الزيارة، منها عقد عدّة اجتماعات بين وفد سوري ووفد سعودي في سلطنة عمان، وقال: "ربما حصل هناك تفاهم بين الجانبين السوري والسعودي لحل بعض المسائل العالقة، كما كان هناك تدخل ووساطة من روسيا من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أعقبتها تصاريح سعودية وإماراتية بضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها المؤتمر القادم المزمع عقده في الجزائر".

وبيّن أبو زيد أن الذي حسم كافة الأمور هو التقدم الحاصل في العلاقات الأمريكية- الإيرانية والمفاوضات الجارية من أجل تطبيع الاتفاق النووي. وقال: "كما أن اللقاء الذي جمع وفدًا سعوديًّا مع وفد إيراني في العراق كانت له نتائج مثمرة في هذا الصدد"

وأشار أبو زيد إلى وجود تدخّل مصري من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

ونوّه إلى أن التطورات الحاصلة أسفرت عن الوصول إلى تسويات إقليمية في المنطقة، ولكن إلى الآن لم تتوضح معالمها بعد، وقال: "واضح أن روسيا لها دور، وفريق الرئيس الأمريكي بايدن أيضًا يتجه إلى هذا الموضوع".

ANHA