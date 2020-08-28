أبو عراج: النظام وروسيا سيتقدمان إلى طريق M4 سلماً أو حرباً

وعلق "أبو عراج" في حديث لوكالة أنباء هاوار على تطور مجريات الأحداث في منطقة إدلب، أقصى شمال غرب سوريا، وذلك على خلفية تصاعد التوتر وتزايد الاحتمالات بتفجر الأوضاع هناك مع تكهنات باقتراب عمل عسكري تطلقه قوات الحكومة السورية وروسيا لاستعادة السيطرة ربما على الطريق الدولي M4.

وتحدث مدير المكتب السياسي لجيش الثوار أحمد سلطان المكنى بـ"أبو عراج" عن استمرار تسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي بين روسيا وتركيا، رغم تكرر استهداف الدوريات من جانب المسلحين.

"لا هدنة نظامية قبل سيطرة النظام وروسيا على جنوب الطريق الدولي"

وفي سياق حديثه، أشار أبو عراج إلى أن "هناك خروقات للهدنة الموقعة في الخامس من آذار المنصرم من جانب الطرفين ووعود من السياسيين والجانب التركي بإيقاف الخروقات وإعادة النظام السوري أو القوات الروسية إلى ما بعد معرة النعمان وحدود اتفاق سوتشي، ولكن الواقع يقول العكس".

وأضاف "لن تكون هناك أي هدنة نظامية قبل سيطرة النظام السوري وروسيا على جنوب M4 بالكامل، كل الوعود من الجانب التركي وقادة الفصائل العسكرية التي تأتمر من الجانب التركي هي وعود خلبية ولعب بعقول أبناء المنطقة".

وتطرق "أبو عراج" للحديث حول الاستقدام التركي للتعزيزات إلى إدلب، وأشار إلى أن آلاف المدرعات والأسلحة والآلاف من الجنود دخلوا إلى إدلب، وأن عدد الجنود في إدلب يكفي لمحاربة دول بأكملها.

لكنه يرى بأن "مهمة هذه القوات ليست قتال النظام السوري أو الفصائل الإسلامية المتواجدة في المنطقة شمال غرب إدلب".

ويتوقع "أبو عراج" أن تتوضح بعض الأمور مع بداية شهر أيلول المقبل، وهي آخر مهلة للاتفاق التركي الروسي حول الطريق الدولي، ورأى بأن روسيا والنظام السوري سيتقدمان إلى طريق m4 سلماً أو حرباً.

موقف تركيا من هجوم محتمل على إدلب

وتطرق "أبو عراج" للحديث عن الوعود التي يقدمها الاحتلال التركي بالتصدي لأي هجوم من قبل القوات الحكومية، مؤكدًا بأنه "لن يكون هناك أي تصدٍّ من الجانب التركي إذا كان هناك عمل عسكري في إدلب لأننا على يقين تام بأن هناك غرفة عمليات مشتركة بين روسيا وتركيا".

ويرى "أبو عراج" بأن "مجريات الأحداث كلها تشير إلى أن إدلب تتجه نحو الجحيم".

وتمنى في ختام حديثه أن تنتهي الحرب في سوريا، لأن الشعب سئم منها وهو كفيل بتضميد جروحه بيده.

(ج)

ANHA