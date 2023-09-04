أبو الحارث الشعيطي: مصممون على وضع نهاية للفوضى وتنظيف المنطقة من المرتزقة

وتحدَّث “أبو الحارث” عن الأوضاع التي سادت في ريف دير الزور قبل البدء بعمليّة “تعزيز الأمن”، قائلاً: “في الآونة الأخيرة انتشرت حالة من الفوضى وظاهرة الاتّجار بالمُخدّرات في مناطق ريف دير الزور، وبناء على طلب أهالي ووجهاء ورؤساء عشائر منطقة دير الزور بضرورة تمشيط المنطقة والقضاء على تلك الظواهر، فلبَّت قوات مجلس دير الزور العسكريّ المنضوي تحت راية قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة نداء أهالينا وعشائرنا، حيث أطلقت الأخيرة حملة “تعزيز الأمن” بالتَّنسيق مع مجلس دير الزور العسكريّ”.

وأضاف القياديّ في مجلس دير الزور العسكريّ “تستمرُّ العمليّة في يومها التّاسع، ونحن الآن في منطقة الشّحيل، حيث عمليّات التَّمشيط مستمرّة في المنطقة، لتطهيرها من المرتزقة والميليشيّات التي تسلّلت إليها، وتمكَّنت من الانتشار بشكل محدود جدّاً في بعض المناطق، واستغلَّتها في نشر الفوضى والقيام بعمليّات تخريب المؤسَّسات المدنيّة والخدميّة كمحطّات المياه والكهرباء ومقار البلديّات، إضافة إلى إقدامها على سرقة ممتلكات ومنازل المدنيّين”.

وأكَّدَ القياديُّ “أبو الحارث” أنَّهم في قوّات مجلس دير الزور العسكريّ، وفي اليوم التّاسع للعمليّة أكثر تصميماً لوضع نهاية للفوضى السّائدة، وبأنَّ “رفاقهم المقاتلين ذوي معنويّات عالية، ويزدادون إصراراً على الاستمرار في العمليّة حتّى تنظيف المنطقة بالكامل من المرتزقة والمتسلّلين إليها وقطع دابر الفتنة التي يُراد بثَّها في المنطقة”.

وكان القياديُّ في مجلس دير الزور العسكريّ يتجوَّل على النِّقاط العسكريّة لقوّاته ضمن مدينة “البصيرة” التي تَمَّ تطهيرها من المرتزقة يوم أمس.