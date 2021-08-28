أبو الغيط: مستمرون في التضامن مع لبنان وشعبه

وقال أبو الغيط، في تصريح صحفي قبيل توجهه إلى بغداد لحضور المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، "استمعت إلى مناشدة رئيس حكومة لبنان المكلف نجيب ميقاتي للجامعة العربية ولي شخصياً للاستمرار في دعم لبنان، وأنا بدوري أقول إنني أقدر هذه المناشدة، وسبق أن اتصلت بالرئيس ميقاتي متمنياً له التوفيق في تشكيل الحكومة".

وأكد أبو الغيط "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الإصلاحات اللازمة بشكل فوري مما سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد على عام كامل للأسف".

(ز غ)