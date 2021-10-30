وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن "بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية".

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، فإن الأزمة الخليجية اللبنانية تأتي في وقت "كان السعي حثيثاً فيه لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات بما يعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها"، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية تأكيده أن الأزمة التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يزكي نارها على نحو ما حدث.

وأشار إلى أن الأمور حالياً وصلت إلى مرحلة "الانتكاسة الكبيرة" في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً والخليجي خصوصاً.

وأضاف أن أبو الغيط لديه ثقة في "حكمة وقدرة الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس وزرائه نجيب ميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حداً لتدهور تلك العلاقات".

وطالب بخطوات تسهم في "تهدئة الأجواء بالذات مع السعودية ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عري الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية".

كما ناشد الأمين العام للجامعة العربية المسؤولين في دول الخليج بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش أوضاعاً غاية في الصعوبة.

واستدعت السعودية، الجمعة، سفيرها في بيروت للتشاور وطالبت بمغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال 48 ساعة، ووقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وفي وقت متأخر من الثلاثاء، أثار قرداحي الجدل بتصريحات تلفزيونية، حول الحرب في اليمن، مدافعاً فيها عن الحوثيين.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وزير الإعلام جورج قرداحي للتهدئة بدعوة إلى تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

(د ع)