أبو الغيط من بيروت: الوضع اللبناني صعب ومستعدون لتقديم الدعم في التحقيق بالانفجار

وأعلن أبو الغيط بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أنه سيشارك في الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا دعمًا للبنان، وقال: "سأنقل إلى الدول العربية ووزراء الخارجية تقريرًا كاملًا عن مشاهداتي وعن هذه الزيارة".

وأضاف: "ننوي أن نطرح بندًا جديدًا على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدعم المستمر والدائم للبنان، وننتظر ما سوف يأتينا من الحكومة اللبنانية، احتياجاتها وأفكارها".

وتابع "قلت لرئيس الجمهورية أنتم أقوياء رغم الكارثة، وسوف تنجحون في مواجهة الموقف، وأوضحت له استعدادنا للدعم والمساعدة، رد الفعل العربي كان سريعًا للغاية وقدم للبنان احتياجاته الفورية، واستمعت إلى تقرير من فخامة الرئيس هناك الآن اكتفاء بالمواد الطبية".

(ز غ)