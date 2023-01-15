أبرز مشاريع هيئة الصحة للعام 2023

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال اجتماعها السنوي الذي عقد 9 كانون الثاني الجاري، عن أهم خططها لعام 2023، التي من شأنها؛ بناء نظام صحي للمنطقة وتأهيل البنية التحتية للقطاع الصحي وتطويرها في المنطقة.

افتتاح بنوك لوحدات الدم والعيادات الشاملة

ومن المقرر افتتاح وحدات دم في مدينة قامشلو وناحية ديرك وبعض المناطق من دير الزور والرقة ومدينة كوباني.

ومن المقرر أيضاً افتتاح مركز العيادات الشاملة في مدينة كوباني خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب ما قاله الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى لوكالتنا.

بناء مشافٍ جديدة

وأقرت هيئة الصحة خلال الاجتماع السنوي، بناء مشفى تخصصي بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والعين في قامشلو، عن ذلك قال مصطفى "مشفى القلب والعين الذي قدّم ولا يزال يقدم خدمات كبيرة للمواطنين؛ بحاجة إلى توسيع، لذلك سيتم فصل قسم العين عن المشفى، ليتحوّل إلى مشفى خاص بأمراض القلب، وسيتم بناء مشفى جديد لأمراض العين وضمها إلى مركز أمراض الأنف والحنجرة".

ومن المقرر المباشرة ببناء مشفى العين في وقت قريب قريباً، والانتهاء منه نهاية عام 2023. بحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا "ستكون الإمكانات المتوفرة فيها(المشفى) قادرة على سد احتياجات الكثير من المواطنين الذين يتوجهون من مناطق أخرى إليه، باعتبار الكوادر البشرية والإمكانات الطبية البشرية المتوفرة ترتكز في مدينة قامشلو".

في سياق متصل، هناك مشروع لبناء مشفى لأمراض النساء والأطفال أيضاً في مدينة قامشلو؛ وهو مشروع لعموم مناطق شمال وشرق سوريا بميزانية سيتم اقتطاعها من الميزانيات الاستثمارية لعموم مؤسسات الإدارة الذاتية بطاقة استيعابية كفيلة بسد الثغرات الموجودة لقامشلو.

إعادة بناء النظام الصحي في شمال وشرق سوريا

وأوضح مصطفى أن هذه المشاريع تأتي في إطار "إعادة تأهيل وبناء القطاع الصحي".

(ل م)

ANHA