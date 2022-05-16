أبرز ما ركز عليه الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا

لتوحيد مواقف النساء الكردستانيات ضد جميع السياسات والمخططات التي تحاك على كردستان، والنقاش حول كيفية التصدي لهجمات الإبادة التي تتعرض لها النساء الكرديات من قبل الدول المهيمنة، نظّم مؤتمر ستار، يوم أمس الأحد اجتماعاً تشاورياً للنساء الكرديات في روج آفا، بمدينة قامشلو.

الاجتماع الذي جاء تحت شعار "لتوحيد مواقف النساء الكرديات ضد الاحتلال"، شارك فيه ممثلات من الأحزاب السياسية، ومجلس سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ووحدات حماية المرأة (YPJ)، ومجلس عوائل الشهداء، واتحاد الإعلام الحر، ومجلس تل أبيض/ كري سبي، ولجنة مهجري سري كانيه، ورابطة عفرين الاجتماعية، واتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، وعدد من الضيوف من إقليم الفرات، ومقاطعة الشهباء.

إلى جانب انضمام عدد من السياسيات، والمثقفات والفنانات من داخل وخارج كردستان عبر تطبيق الزوم.

أبرز النقاشات في الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات

عضوة اللجنة التحضيرية للاجتماع التشاوري للنساء الكرديات، وعضوة لجنة العلاقات الدبلوماسية التابعة لمؤتمر ستار، روكن أحمد، أكدت أن الاجتماع تخلله نقاشات موسعة حول خطورة المرحلة الراهنة وما تتعرض له كردستان من هجمات إبادة واحتلال وسياسات تغيير ديمغرافي، وقالت: "شارك في الاجتماع العديد من التنظيمات والحركات النسائية في روج آفا وشمال وشرق سوريا وكردستان عامة، بالإضافة إلى نساء كرديات من أوروبا، ولبنان ومصر عبر تطبيق زووم".

روكن أحمد سلّطت الضوء على مضمون النقاشات التي دارت في الاجتماع: "معظم نقاشاتنا تمحورت حول الحروب الفكرية والاقتصادية التي تمارس بحق النساء الكردستانيات على وجه الخصوص وشعوب كردستان عموماً، والهجمات الاحتلالية التي تتعرض لها كردستان عبر التاريخ، وجميع الاتفاقات والمؤامرات التي تحاك ضدها، إلى جانب محاولات إبادة الكرد".

مضيفة: "فيما تم النقاش حول سياسات الدول المهيمنة في العالم وتداعياتها على الشرق الأوسط وبالأخص كردستان، والمشاكل والأزمات الداخلية التي يعيشها الكرد في الوقت الراهن".

دور المرأة الكردية في حماية مكتسبات كردستان

وأكدت روكن أن جميع الآراء والمقترحات التي تمخضت عن الاجتماع، شددت على أهمية دور المرأة الكردية في التصدي للهجمات الاحتلالية، وكيفية توحيد المواقف النسائية ضد هجمات الإبادة التي يتعرضن لها، وحماية مكتسبات الكرد، وثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

ولفتت روكن الانتباه إلى آراء النساء اللواتي شاركن في الاجتماع عبر تطبيق زووم، قائلةً: "جميعهن شددن على ضرورة النضال الدؤوب في سبيل توحيد مواقفهن للتصدي لجميع المخططات الاحتلالية والإبادة التي تمارس بحقهن، والوقوف في وجه السياسات القذرة التي تنتهج على المنطقة".

الدفاع عن النساء في المناطق المحتلة

وتابعت: "إلى جانب ذلك، ناقشن كيفية الدفاع عن النساء اللواتي يتعرضن لجميع أشكال الانتهاكات في المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي في سوريا، وضرورة تشكيل لجان حقوقية مختصة على المستوى الدولي للتحقيق في وضع النساء في تلك المناطق لمحاسبة الجناة على جرائم حرب ارتكبوها بحقهن".

ونقدت المشاركات في الاجتماع التشاوري، الصمت الدولي حيال الهجمات والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في المنطقة بشكل عام، وأكدن أن الصمت الدولي يدل على تعاونهم مع الهجمات اللاإنسانية لدولة الاحتلال التركي.

البدء بحملة تواقيع على مستوى كردستان وخارجها

نوهت روكن أحمد إلى مخرجات الاجتماع، والذي تضمن دعوة "لعقد الكونفرانس القومي الثالث للمرأة الكردية في أسرع وقت ممكن"، مبينة: "الاجتماع اختتم بعدة مخرجات مهمة من شأنها خدمة القضية الكردية، وذلك من خلال تطوير المبادرة النسائية على مستوى عموم كردستان".

كما كشفت عضوة اللجنة التحضيرية للاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا، روكن أحمد، عن "إطلاق حملة تواقيع على مستوى كردستان وخارجها، ضد سياسات التغيير الديمغرافي التي تنتهج في المنطقة، واعتبارها مخططاً قذراً يهدف إلى الإبادة الثقافية والتاريخية للكرد، وللوقوف أمام المخاطر المحدقة بالكرد"، لكن دون تحديد موعد الانطلاق.

ومن أبرز ما شددت عليه مخرجات الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات "اتخاذ موقف قومي واضح ضد الاحتلال، والنضال على المستوى الدولي ضد احتلال كردستان واجب قومي، ودعم ومساندة مقاومة الكريلا ووحدات المرأة الحرة – ستار وقوات الدفاع الشعبي ضد الاحتلال، وبذل الجهود والمساعي الجادة لتحرير النساء الإيزيديات المختطفات من قبل داعش".

(س أ/ي م)

ANHA