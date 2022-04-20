أبرز التعليقات على مواقع التواصل الافتراضي حول هجوم الإبادة ضد الكريلا

يشن جيش الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني هجمات عنيفة منذ 18 نيسان، ضد مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، الهجوم المشترك جاء بعد 3أيام من اجتماع رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني مع رئيس الدولة التركية الفاشية رجب طيب أردوغان ومستشار المخابرات التركية هاكان فيدان.

لاقى الهجوم المشترك (جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني) سخطاً شعبياً عارماً في عموم كردستان، والعراق والشرق الأوسط ايضاً، حيث صدرت العشرات من البيانات المنددة من الأحزاب والقوى الكردية والكردستانية والعربية، من بينها جامعة الدول العربية.

عدد كبير من النشطاء والساسة في كردستان والشرق الأوسط عبروا عن رفضهم القاطع للهجوم المشترك الذي يشنه جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مناطق الدفاع المشروع، وهنا سنورد بعض ردود أفعال النشطاء والساسة عبر منصة التويتر:

الناشط أمير كريمي غرد على تويتر بصدد الهجوم المشتركة لدولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مناطق الدفاع المشروع، وأشار إلى العلاقة بين أردوغان ومسرور البارزاني بالقول: "العمل الذي يقدمه رمضان قديروف لبوتن، مسرور البارزاني يقدمه لارودغان".

https://twitter.com/AmirMazdak/status/1516454369264386053

أما أحمد حمه رشيد أحمد، وهو نائب سابق في البرلمان العراقي وعضو اللجنة المالية الاتحادية، حاصل على بكالوريوس في الرياضيات والاحصاء وبكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية، وجه رسالة إلى مصطفى الكاظمي، عبر تغريدة، تضمنت: "الى دولة رئيس الوزراء العراقي ان كنتم تعتبرون الاقليم جزء من العراق كدولة فيدرالية فان هناك اجتياح من قبل القوات التركية الى أراضي الدولة الاتحادية واليوم ترأستم اجتماع ولم تتطرقوا ولو بحرف الى تلك الاجتياح وجنابكم القائد العام للقوات المسلحة بودنا نسأل من يجب ان تكون له موقف".

https://twitter.com/MPAhmedAlHaj/status/1516071640026730498

الناشط مراد كردستاني دعا في تغريدة الحكومة العراقية للتحرك والوقوف ضد الهجمات التركية، وقال: "الاحتلال التركي يتوغل الي أراضي إقليم كوردستان العراق، يجب على الحكومة العراقية التحرك والوقوف ضد أعمال الجيش التركي".

https://twitter.com/Murad_Officiall/status/1516096336835325958

السياسي هوشيار العبدالله تتطرق في تغريدته إلى سياسيات مسرور البارزاني، وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تشن هجوماً على مناطق جنوب كردستان، وهو يتجول في لندن، وقال: "في العرف السياسي والدبلوماسي عندما يتعرض بلد لحالة طارئة او حدث مهم، فورا المسؤول ينهي زيارته ويرجع للبلد، #اقليم_كردستان يتعرض لهجوم وقصف تركي، و #مسرور_البارزاني يواصل جولته من تركيا الى بريطانيا بشكل طبيعي، وكأنما اجندة زياته مهمة! اصلا لا أحد يعرف لماذا هو موجود في لندن!".

أمام الدكتور ‏‏‏‏‏‏جواد كاظم عبد البيضاني المختص بتاريخ كردستان، سلط الضوء على مقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، بوجه الهجمات المشتركة ضد مناطق الدفاع المشروع، عبر تغريدتين، تضمنت الأول: "قوات الكريلا قوة مدربة تدريب عالي على حروب الجبال قادرة على المناورة وتلقين الترك درسا اخلاقيا في القتال. والثانية: "جرب الترك حظهم في قتالهم مع الكريلا في أكثر من موطن وكانت النتيجة واحدة. #الكريلا_تنتصر

https://twitter.com/jawadalbadeny1/status/1516207433651310592

إياد جمال الدين هو سياسي ورجل دين ومفكر عراقي. وشغل منصب نائب في مجلس النواب العراقي للفترة من 2005 حتى 2010 عن محافظة ذي قار. أشار عبر تغريدة إلى أن الهجوم التركي هو مؤامرة دولة، وسلطة الضوء على أهدافها عبر تغريدة، وقال: "هجوم تركيا على شمال العراق.. ليسَ كما تقول تركيا؛ لمطاردة حزب العمّال (الكردي التركي).. إنّما لنهب (نفط وغاز) شمال العراق. مؤامرة دوليّة يشترك فيها (تركيا وإسرائيل والكاظمي وبرزاني) لنهب نفط الشمال. وليسَ مقتدى منهم ببعيد".

https://twitter.com/Ayadjamaladdin/status/1516566709263605763