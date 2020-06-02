عبر تسجيل صوتي.. مرتزق سوري يفضح تخلي تركيا عنهم في ليبيا

وأوضح المرتزق السوري التابع لمرتزقة "فرقة الحمزات" مما يسمى بالجيش الوطني الحر في رسالة صوتية موجهة للإعلاميين لنجدة السوريين الذين توجهوا من سوريا إلى ليبيا للقتال تحت إمرة الجيش التركي أنهم يقاتلون في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس .

وقال المرتزق السوري إنهم يعانون من تخلي تركيا عنهم وإن عقدهم المتفق عليه كان بالأساس ثلاثة أشهر فقط، إلا أنهم متواجدون منذ قرابة ستة أشهر دون أن يلتفت لهم أحد وأنهم يعانون من مشكلات في حصولهم على رواتبهم حيث أن الاتفاق كان يقضي بحصول كل مقاتل منهم على مبلغ وقدره 2000 دولار إلا أنهم يأخذون 6 آلاف ليرة تركية فقط حتى الآن.

ويضيف المرتزق أن تركيا استغلتهم عبر المال وأكد سقوط الكثير من القتلى والجرحى، وكشف بأن تركيا لا ترسل لهم ذخيرة أو آليات أو أي شيء كما عودتهم.

(ي ح)