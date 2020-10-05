عبر تشديد العزلة..الدولة التركية ترفض السلام وحل الازمات

لا تزال السلطات التركية مستمرة بتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، مع تزايد أهمية الأطروحات السياسية والفكرية التي ذكرها القائد في الكتب التي ألفها.

القائد أوضح في أكثر من مناسبة، عبر تحليلاته والرسائل التي بعثها قدرته على حل القضية الكردية، والأزمات في الشرق الأوسط، وخاصةً الأزمة التي تعيشها سوريا ويتدخل في العديد من الدول الإقليمية وفي مقدمتهم الاحتلال التركي.

وعلى الرغم من أن العديد من الشعوب المضطهدة ترى في فكر أوجلان الخلاص، إلا أن السلطات التركية تستمر في انتهاكاتها بحقه، وتمنع أسرته ومحامية من اللقاء به.

وبناءً على طلب النيابة العامة في مدينة بورصة التركية، فرضت محكمة الجنايات الثانية في بورصة عقوبة على القائد عبد الله أوجلان و3 من المعتقلين السياسيين الموجودين في إمرالي، وتتضمن منعهم من اللقاء بمحاميهم مدة 6 أشهر.

وحول العزلة شدد أهالي ناحية الدرباسية أن أفكار وفلسفه القائد أوجلان هي الحل الوحيد للأزمة السورية والصراعات التي تجري في الشرق الأوسط.

المواطنة وئام محمود، تقول "الدولة التركية لا تزال مستمرة بتشديد العزلة على القائد أوجلان، ومن أجل تحقيق السلام في سوريا والشرق الأوسط يجب السعي وراء أفكار وفلسفة القائد ".

وأضافت وئام محمود "مع استمرار تأزم الأوضاع في الشرق الأوسط تزداد أهمية أطروحات القائد يومًا بعد يوم، لذلك نريد إنهاء العزلة وإطلاق سراح القائد لنعيش بسلام".

وبدوره ندد المواطن سعود درباس، بالانتهاكات التي تمارسها السلطات التركية بحق القائد، وقال "يجب كسر العزلة على القائد عبد الله أوجلان، والسماح لمحاميه وذويه باللقاء به".

ونوه سعود، إلى أن أفكار القائد أوجلان ترسخ مبدأ أخوة الشعوب بين مكونات شمال وشرق سوريا، وتهدف إلى عيش أهالي سوريا بأمن وأمان.

فيما بيّنت المواطنة هوجين حيرس، أن السلطات التركية تشدد العزلة على أوجلان بهدف إبعاد الشعب الكردي عن فكره وفلسفته ومحو ثقافه ولغة هذا الشعب الذي ناضل ولا يزال يناضل من أجل حقوقه والدفاع عن أرضه.

وتطرقت هوجين حيرس، إلى مشروع الأمه الديمقراطية الذي بنته شعوب شمال وشرق سوريا، والمستند إلى فكر القائد وقالت: "فكر القائد أوجلان ونموذج العيش المشترك بين أبناء المنطقة أتاح المجال لحل الأزمة السورية، ويجب السعي في تحقيقها".

(هـ ن)

ANHA