عبر مسيرة بالمشاعل.. شبيبة حلب يستنكرون المؤامرة على القائد أوجلان

وتجمع الشبيبة وبمشاركة الأهالي أمام مركز الشبيبة في الحي رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، وحركة المجتمع الديمقراطي، كما ورفعوا المشاعل.

وانطلقت المسيرة من أمام مركز الشبيبة بالقسم الغربي وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، وجابت الشوارع الرئيسية للحي الغربي من ثم توجه صوب حي الأشرفية.

وعند وصولهم إلى الأشرفية، وقفوا دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة همرين قاسم وقالت " 22 عاماً يستمر المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان الذي يتعرض لعزلة مشددة في سجن إيمرالي، إن الدول المشاركة في المؤامرة على القائد أوجلان هم أنفسهم من يحيكون المؤامرات بحق شعوب الشرق الأوسط".

وأكدت همرين أن الشبيبة والمرأة الشابة لن يقبلوا باستمرار المؤامرة، وسيواصلون النضال بكافة الأشكال حتى تحرير القائد أوجلان.

(ع س/ل)

ANHA