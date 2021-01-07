عبر جلسة محاكمة شعبية... الحكم بالسجن المؤبد على قاتل زوجته وطفله في كوباني

وأقيمت الجلسة اليوم بالتنسيق بين هيئة العدالة في إقليم الفرات وهيئة النيابة العامة في مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، بحضور57 شخصاً من أعضاء المؤسسات المدنية والمئات من أهالي كوباني للمشاركة في الحكم على المتهم.

وكان المتهم المدعو "باسم حسين عبدو عباس" قد أقدم بتاريخ 22 شباط 2020 على قتل زوجته ذات الـ30 عاماً "هدى أحمد" وطفله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، عبر تهشيم رأسيهما بالحجر في غابة مدينة كوباني.

وينحدر المتهم حسين عبدو من مدينة كوباني أما زوجته المغدورة هدى أحمد فكانت من منطقة الشدادي التابعة لمدينة الحسكة.

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها قراءة محضر القضية من وكيلي الادعاء والمتهم كل من جانبه مع شرح أسباب وقوع الجريمة ودوافعها.

وبعد الاستماع لإفادة كلا الطرفين وآراء الموجودين في القاعة حول القضية وسماع كلمة المتهم تم التصويت بالحكم على المتهم بالسجن المؤبد مع دفع تعويض مالي يقدر بـ 30 مليون ليرة سورية لذوي الضحية.

(م ع/ل)

ANHA