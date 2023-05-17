عبر فعاليات متنوعة إحياء يوم اللغة الكردية

احتفاءً بيوم اللغة الكردية 15 أيار، نظمت إدارة المدارس في ناحية عامودا بالتنسيق مع اتحادي المثقفين والمعلمين والمركز الثقافي الهوري في الناحية، احتفالية شارك فيها المئات من أهالي الناحية وقراها بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومعلمي/ات عامودا والطلاب، وذلك في المعلب المغلق شرق الناحية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكر الإداري في مدارس عامودا، آرشك بارافي، جميع شهداء ثورة كردستان واللغة الكردية، وأشاد بدورهم في الحفاظ على اللغة من الاندثار في ظل السياسات القمعية التي تنتهج ضد الكرد.

وهنّأ بارافي يوم اللغة على جميع الطلاب/ ات الذين يتعلمون بلغتهم الأم الكردية ويعملون على تطويرها.

وتخللت الاحتفال كلمات، وتقديم فقرات غنائية وإلقاء أبيات شعرية باللغة الكردية من قبل طلاب وطالبات مدارس ناحية عامودا، لتختتم الحفلة بعقد حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الكردية.

كما نظّم معهد إعداد المعلمين في مدينة الحسكة، فعالية ومعرضاً للوحات الفنية والأشغال اليدوية في مركز المعهد بحي الكلاسة لإحياء يوم اللغة الكردية، حضرها شخصيات ثقافية وفنانون وشعراء وطلاب المعهد، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الإداري في معهد إعداد المعلمين بمدينة الحسكة آزاد عثمان كلمة أشار فيها إلى أن عشق اللغة الكردية دفعت جميع المكونات المتعايشة في شمال وشرق سوريا إلى عشق تعلّم لغتهم والحفاظ عليها".

وشدد "بذلنا قصار جهدنا للحفاظ على لغتنا الأم، وتعليم صغارنا وكبارنا، كما عملنا شيئاً فشيئاً على افتتاح مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا لتعليم أبناء شعبنا بلغتهم الأم".

وتخلل الفعالية افتتاح معرض باسم الشهيد "عدنان العبيد" الذي كان طالباً في المعهد واستشهد إثر هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في 20 شباط 2022.

وعرض في المعرض العديد من اللوحات الفنية المرسومة بالألوان الزيتية، والتي ترمز للمرأة، بالإضافة إلى العديد من الأشغال اليدوية من صنع طلبة المعهد.

من جانبها، أشارت مدّرسة الفنون الجميلة في معهد إعداد المعلمين، روشين شيخو إلى أن فكرة تنظيم المعرض جاءت للحفاظ على التراث الكردي العريق والثقافة الكردية.

واختتمت الفعالية بتقديم طلبة المعهد بعض الأغاني التراثية وأغانٍ عن اللغة الكردية.

(كروب/ ف)

ANHA