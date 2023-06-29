عبر العزلة في إمرالي تسعى تركيا للقضاء على المشاريع الديمقراطية في الشرق الأوسط

جاء ذلك في سياق ردود الفعل الساخطة على السياسة التي تنتهجها السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان وتشديد العزلة، وسط مطالبات بضرورة محاسبة دولة الاحتلال التركي على ممارساتها اللا قانونية بحق القائد.

عضو اتحاد المثقفين - فرع الحسكة، الفنان التشكيلي عبد الغني محمد حسين أشار إلى أن العزلة المشددة من قبل دولة الاحتلال التركية على القائد عبد الله أوجلان، هي عزلة واضطهاد ضد الشعب الكردي، وقال: "عدو الشعب الكردي هو عدو المجتمع والقضية، والعزلة على القائد أوجلان تمثل اضطهاداً وانتهاكاً لقيم الإنسان".

وأوضح عبد الغني محمد حسين أن الاضطهاد الذي يمارَس بحق القائد عبد الله أوجلان يخالف القوانين والدساتير الدولية للأمم المتحددة وأفكار الشعوب، لأن القائد يناضل من أجل شعوب محرومة من حقوقها المشروعة.

من جانبه، أكد عضو اتحاد الكتّاب - فرع قامشلو، سليم مجيد محمد، أن "العقوبة الانضباطية" التي فرضتها دولة الاحتلال التركية على القائد عبد الله أوجلان مؤخراً، هي نتيجة خوفها من فلسفة القائد أوجلان والمشروع الديمقراطي الوحيد لحل كافة الأزمات العالقة في الشرق الأوسط.

ونوّه سليم مجيد محمد إلى: "تحاول دولة الاحتلال التركية دائماً وبكافة الوسائل، النيل من إرادة وقوة فكر القائد عبد الله أوجلان، وهدفها القضاء على المشاريع الديمقراطية والحرية والإنسانية، والقائد أوجلان هو من يمثل هذه المشاريع في الشرق الأوسط".

ومن الجانب القانوني، يؤكد عضو فرع اتحاد المحامين في الحسكة، كاوا فاطمي: "ليست هناك أي مادة قانونية تنص على العقوبات الانضباطية التي تفرضها دولة الاحتلال التركية على القائد عبد الله أوجلان. وهدف دولة الاحتلال التركي هو ترسيخ العزلة وقطع التواصل بين القائد عبد الله أوجلان وذويه ومحاميه والعالم الخارجي عامة".

ونوّه فاطمي إلى أن: "الأمم المتحددة ليست لها سلطة فرض أو إلزام دولة الاحتلال التركية في التقيّد بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين السياسيين، وليست لها دور وقوة قانونية تخوّلها بإلزام دولة الاحتلال التركي، ولكن تعود المسألة لمحكمة حقوق الإنسان في لاهاي التابعة للاتحاد الأوروبي، كون لجنة مناهضة التعذيب CPT، هي الأولى في متابعة حقوق المعتقلين السياسيين حول أنحاء العالم".

وأكد فاطمي أن ممثلي لجان منظمات حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين التابعة للأمم المتحددة، يستطيعون الكشف عن تجاوزات في حقوق المعتقلين السياسيين، ومن بينهم القائد عبد الله أوجلان ورفع تقريرها إلى الأمم المتحددة.

وتفرض دولة الاحتلال التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، بحجة ما تسمى "العقوبات الانضباطية"، كان آخرها في 26 نيسان، وتمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به والكشف عن وضعه الصحي.

(م ح)

ANHA