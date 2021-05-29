عبر اجتماع .. مناقشة المستجدات السياسية مع أهالي ناحية الدرباسية

وحضر الاجتماع العشرات من أهالي ناحية الدرباسية، وأعضاء المؤسسات المدنية، وذلك في حديقة الشهيدة زفين في مركز ناحية الدرباسية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تحدث الإداري في مجلس ناحية الدرباسية رستم بكر حول آخر المستجدات التي يشهدها شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط عامة وقال:" المنطقة تشهد أحداثاً سياسية متسارعة، ويتوجب على شعوب شمال وشرق سوريا أن يكونوا على دراية بما يجري ".

وأشار إلى أن الأنظمة السلطوية والمعادية لحركة تحرر كردستان تعمل على حبك المؤامرات للقضاء على مكتسبات الشعب الكردي، في إشارة إلى هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وقال:" الأنظمة الرأسمالية همها ليس حزباً أو حركة معنية، بل تحاول القضاء على المشاريع الديمقراطية وفلسفة الفكر الديمقراطي ".

وتابع بكر: " لهذا السبب نشهد اليوم هجمات مكثفة على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان بقيادة دولة الاحتلال التركي التي احتلت عفرين وسري كانيه وتل أبيض"، وأضاف: " كل المنظمات الحقوقية والإنسانية صامتة حيال الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق المدنيين من خطف وقتل وتشريد وتهجير".

كما تطرق إلى صمت حكومة إقليم كردستان حيال الهجمات التي تشنها تركيا على أراضيها، وشدد على ضرورة ظهور موقف جدي من حكومة الإقليم.

وفي نهاية الاجتماع ناقش المجتمعون جملة من المشاكل والقضايا الاجتماعية والخدمية التي تشهدها الناحية وسبل حلها.

(ب ح/ك)

ANHA