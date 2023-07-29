ابنة وطن الشمس والنار يسرى درويش

يسرى درويش المرأة الكردية المجتهدة التي لم تقبل إلا بالمراتب الأولى ضمن دراستها خلال مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، ابنة ناحية عامودا أقدم مدن روج آفا التي ولدت خلال شهر سبتمبر عام 1971 ضمن عائلة تعرف باسم (عائلة ملا نواف) مكونة من خمس شقيقات وستة أشقاء وترتيبها هو السابع ضمن العائلة.

يسرى المرأة الطموحة التي حاربت التخلف في المجتمع، وأصبحت قدوة للنساء اللاتي يبحثن عن العلم والمعرفة.ا

لم ترضخ لسياسيات العنصرية التي كانت تنتهج من قبل حكومة دمشق، وواجهت استبداد وعنصرية النظام التعليمي منذ صغرها، لتكون البداية من رفضها للامساواة الذي كان يمارس في المدارس بين الكرد والعرب.

تستذكر شقيقتها الكبرى كوثر درويش، التي التقينا بها في منزلها الكائن بناحية عامودا في مقاطعة قامشلو، مواقف الشهيدة يسرى خلال مرحلة الثانوية، قائلةً: "يوم توزيع الجلاء على طلبة الصف الحادي عشر، أقدم أحد المدرسين على إنقاص علاماتها على الرغم من اجتهادها في جميع المواد، لم تقبل أن ترضخ لهذا الظلم وانتفضت في وجه سياسات العنصرية والتمييز عبر شق الجلاء أمام أعين جميع المدرسين والمدرسات".

الانضمام إلى فرقة آكري

سياسات حكومة دمشق الاستبدادية حرمت يسرى من التعلم بلغتها الأم (الكردية) آنذاك، لكن لم يستطع إبعادها عن قيّمها الكردية والوطنية وعن فكر حركة التحرر الكردستاني التي ترعرعت عليها منذ نعومة أظفارها ضمن العائلة، لتنخرط في فرقة "آكري" التي تأسست عام 1986 وشاركت في احتفالات عيد نوروز بروج آفا.

بعد إنهاء يسرى دراستها الثانوية في عامودا، حطت رحالها في مدينة حلب لتكمل المرحلة الجامعية هناك، وتَدرس في قسم الأدب (اللغة الفرنسية).

أهم مراحل حياتها

خلال المرحلة الجامعية، انفصلت يسرى عن دارستها لمدة عامين، ورجحت الانضمام إلى العمل "الجبهوي" والنضال في سبيل القضية الكردية؛ حيث كافحت في العديد من المدن في روج آفا، واجتمعت بالقائد عبد الله أوجلان خلال مسيرة نضالها في أعوام التسعينات.

بعد ذلك، عادت يسرى إلى مدينة حلب لاستكمال دراستها في الاختصاص ذاته، وحصلت على الإجازة في الأدب الفرنسي عام 2001.

شقت يسرى طريق النجاح بتعليم بنات وأبناء ناحيتها وناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة مادة اللغة، لكن لم يتم تعيينها كمُدرِسة رسمية لدى حكومة دمشق؛ كون عائلتهم كانت من "مكتومي القيد" وقتذاك.

تخرج المئات من الطلبة من تحت يدها، الذين اعتبروها رفيقة ووالدة لهم، لم تبخل في إظهار روحها المرحة وابتسامتها أثناء تعليمهم.

اندلاع الثورة

بعد سنوات من الظلم والاستبداد والصهر اللغوي والثقافي على يد النظام البعثي، اندلعت أولى شرارات الثورة الديمقراطية على أرض روج آفا في 19 تموز 2012، لتكون بذلك فرصة جديدة ليسرى للانخراط في صفوف النضال والدفاع عن حقوقها ووجودها.

تركت التدريس لدى النظام البعثي والتحقت بقافلة النضال ضمن الثورة، وباشرت بتعلم اللغة الكردية، وبعد تخرجها من معهد اللغة الكردية، بدأت بتدريس الأطفال.

تلبيتها لنداء الثورة لم ينحصر ضمن السلك التدريسي في عامودا وريفها فقط، بل نظمت الكومينات والمجالس مع رفاق ورفيقات دربها في الناحية لتتمكن من إحداث تغيير مجتمعي شامل وبناء النظام الديمقراطي الذي تستند إليه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

لطالما رفعت يسرى شارة النصر أمام الفعاليات الاجتماعية والسياسية التي نظمت في المنطقة، وتعد واحدة من مؤسِسات إدارة المدارس في عامودا، وعملت رئيسة مشتركة لمجلس الناحية ما بين عامي 2012- 2013 أيضاً، إذ لعبت دوراً ريادياً في تنظيم المجتمع فكرياً، لتنتخب فيما بعد رئيسة مشتركة للمجمع التربوي في عامودا.

يسرى الشجاعة

المرأة الشجاعة كما وصفتها شقيقتها الصغرى، ميادا درويش، لم تستسلم للتعب يوماً، لأنها أحبت وطنها ولغتها وشعبها. شقيقتها تستذكر مواقف يسرى في هذا الصدد، قائلةً: "قبل شهر ونصف من استشهادها كانت تعاني من مشاكل صحية، قلت لها بغضب، لماذا لا تهتمين بصحتك ردت مازحة لا أملك كل هذا الوقت ". وأضافت شقيقتها: "يسرى أمددتنا بالقوة".

تتجول ميادا بين الأشجار التي كانت تتفيأ تحت ظلها مع شقيقتها يسرى، وتقول لمراسلة وكالتنا التي رافقتها خلال تجوالها بين الأشجار: "أثناء هجمات الاحتلال التركي على سري كانيه، لم تخرج يسرى من مدينتها ومنزلها بل على العكس كانت تستطيع احتواء الأهالي جميعاً عبر ابتسامتها وحديثها وتمدهم بالمعنويات العالية".

"رفيقتكم في النضال ووالدتكم في المحبة"

لم تتوانى يوماً عن المهام التي كانت توكل إليها، أحبت رفاقها ورفيقاتها في النضال على أنهم عائلتها الثانية، كانت قريبة من الجميع تدخل في القلوب بأحاديثها ومزاحها الذي لم يفارقها في أصعب الظروف والمحن.

تزوجت الشهيدة يسرى عام 2009، لكنها لم ترزق بأطفال، في هذا الصدد تشير شقيقة الشهيدة يسرى، كانت تقول لرفاق دربها "أنا زميلتكم في العمل، ورفيقتكم في النضال، ووالدتكم في المحبة".

تستذكر رفيقتها هنا خالد، وهي الآن متحدثة باسم إدارة مدارس عامودا، أحد أقوال رفيقتها يسرى "لم تتح لنا الفرصة للتعلم بلغتنا الأم قبل الثورة، ولكن ها نحن اليوم ندير المئات من المدارس ونخرج أجيال جديدة بلغتهم الأم، علينا دائماً مواصلة الكفاح لتطوير نظامنا التعليمي وبلوغه إلى أعلى مستوياته".

بعد سنوات من العمل من أجل تطوير النظام التعليمي لشمال وشرق سوريا، تم انتخاب يسرى درويش رئيسة مشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وانطلاقاً من أن المجلس واحد من الأساسيات التي تنظم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الحياة المجتمعية والديمقراطية والحرة، عملت يسرى جاهدة على تقوية تنظيم كومنيات ومجالس المقاطعة.

رسالة يسرى درويش

في إحدى المظاهرات التي نظمت بناحية عامودا ضد العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، تقول يسرى درويش: "لماذا تمنع الفاشية التركية لقاء القائد بمحاميه وعائلته. وترد الجواب هو لأن حل مشكلة الأزمة السورية يوجد لدى القائد عبد الله أوجلان، أين المنظمات الدولية والحقوقية، الجميع يعلم أن تركيا دولة فاشية ومن حق كل معتقل اللقاء بمحاميه، الدولة التركية تخشى فكر وفلسفة القائد".

بعد يوم واحد من ذلك، وبالتحديد في 20 حزيران المنصرم، استهدفت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما في هجوم طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي على سيارتهم على الطريق الواصل بين مدينة قامشلو وناحية تربه سبيه، مما أدى إلى استشهادهم وإصابة الرئيس المشترك، كابي شمعون.

(آ)

ANHA