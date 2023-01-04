ابنة الشهيدة ثورة مطر: دولة الاحتلال التركي استهدفتنا بشكل إجرامي

استشهدت المواطنة "ثورة مطر" وهي أم لـ 5 أولاد من أهالي قرية تل هامان بريف ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، صباح يوم أمس الثلاثاء، متأثرة بإصابتها جراء هجوم مسيّرة للاحتلال التركي على مزرعة للدواجن في ريف الناحية الذي أسفر عن إصابة طفلة و3 عاملات في المدجنة.

وكالتنا التقت مع ذوي الشهيدة، ثورة مطر، الذين يعلمون في مزرعة الدواجن على طريق قرية مزكفت في الريف الشرقي لناحية تربه سبيه، والتي تم استهدافها من قبل دولة الاحتلال التركي في الـ 24 كانون الأول 2022.

أابنة الشهيدة، ريام عمار العلي، لفتت الانتباه إلى تفاصيل يوم الاستهداف، قائلة: "أثناء استراحة العمل قامت والدتي بتحضير طعام الافطار، ولدى جلوسنا على المائدة استهدفتنا الطائرة، مما تسبب بإصابة والدتي، ونتيجة تركز إصابتها في منطقة الرأس أدى إلى حدوث نزيف في الدماغ واستشهادها".

أما زوج الشهيدة، عمار صالح العلي، أوضح " كنا نعمل في المزرعة لتأمين احتياجاتنا المعيشية، إلا أن الاحتلال التركي استهدفنا بشكل إجرامي".

عمار صالح العلي أكد على تشبثهم بأرضهم ومواصلة عملهم للعيش بكرامة رغم كل الجرائم والهجمات التي يشنها دولة الاحتلال التركي على شعب المنطقة.

(آ)

ANHA