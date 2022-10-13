أبناء وأشقاء الشهداء في إقليم الفرات ينددون بهجمات المسيّرات التركية

ألقت البيان شقيقة الشهيد شورش ساموراي، زين أحمد، بحضور العشرات من أبناء وأشقاء الشهداء في إقليم الفرات، من أمام مقر مجلس عوائل الشهداء بمدينة كوباني.

وقال البيان في مستهله "بشكل يومي يُستهدف المواطنون في مناطق شمال وشرق سوريا من قبل جيش دولة الاحتلال التركي، وبشتى الوسائل سواء بالقصف المدفعي أو بالطيران المسيّر، فيستشهد العشرات من المواطنين في المنطقة جراء هذه الهجمات".

وأضاف "تحاول دولة الاحتلال تهجيرنا من أرضنا لتنفيذ مخططها الخبيث الذي بات علنياً للعالم أجمع الذي يأخذ وضع المتفرج حيال ما تفعله تركيا بأبناء المنطقة".

وأشار البيان إلى مخطط دولة الاحتلال التركي في احتلال أراضي جنوب كردستان، وقال "في الوقت الذي تتعرض فيه مناطق شمال وشرق سوريا للقصف يتجدد القصف على جبال كردستان، وإذا أمعنا النظر في تلك الهجمات سنكتشف أن أطماع تركيا كبيرة، ولهذا على شعب المنطقة النهوض بوجه هذه المخططات التركية قبل فوات الأوان".

وناشد أبناء وأشقاء الشهداء في إقليم الفرات في ختام بيانهم الشبيبة للانضمام إلى الثورة التي يقودها الشهداء في شمال وشرق سوريا، "لأنه من واجب كل فرد اليوم أن يدافع عن هذه الأرض".

(ن ك/د)

ANHA