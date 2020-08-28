أبناء وأمهات الشهداء يتظاهرون في الشهباء دعما لمقاومة حفتانين

تظاهر المئات من ابناء الشهداء و عوائل الشهداء في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء ضد هجمات جيش الاحتلال التركي على حفتانين وعموم كردستان، وهم يهتفون لمقاومة حفتانين و قوات الكريلا.

و رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها، تحيا مقاومة حفتانين، لا للاحتلال التركي، بمقاومة حفتانين ستحيا الشعوب، ورفع صور القائد عبدالله اوجلان و صور الشهداء، بالإضافة لرفعهم لأعلام مؤسسة عوائل الشهداء.

وانطلقت التظاهرة من ساحة ناحية احرص متجهين صوب مزار الشهداء بالناحية لتنتهي بتجمع وإدلاء بيان من قبل ابناء الشهداء و إلقاء الكلمات.

و بعد تجمع الحشود في ساحة المزار وقفوا دقيقة صمت ثم ألقت الإدارية في مجلس ناحية احرص بمقاطعة الشهباء يلدز موسى كلمة حيت فيها مقاومة قوات الكريلا في حفتانين و استنكرت هجمات الاحتلال التركي على مناطق كردستان، وقالت:" إن الاحتلال التركي يحاول بسط نفوذه والسيطرة على كافة اجزاء كردستان، إلا أن مقاومة شعبنا و قوات الكريلا ستفشل مخططات الاحتلال التركي".

ومن ثم أدلى ابناء الشهداء في عفرين بيانا إلى الرأي العام جاء فيه :" إن ما يحدث اليوم في المناطق الكردستانية وخاصة حفتانين ما هو إلا محاولة جديدة لطمس الهوية الكردية، واحتلال هذه البقعة من الارض، إن بوادر الحرب التركية التي تفرض على حفتانين ليست إلا بداية محاولات جديدة لتقسيم الشعب الكردي ويتم ذلك عبر استخدام الخونة والعملاء الذين يمدون يد العون للمحتلين لتقسيم كردستان إلى مئات الأشلاء والهدف الأساسي من هجوم الفاشية على حفتانين هو احتلال جنوب كردستان".

واختتم البيان بالقول "نحن أبناء الشهداء ندين ونستنكر بأشد العبارات الممارسات والانتهاكات التي تحصل في روج آفا وحفتانين خاصة ونناشد جميع المنظمات الانسانية بأن تخرج من صمتها لما يجري من أعمال وحشية منافية لجميع المعاير والقوانين الدولية والأخلاقية ومحاسبة مرتكبيها".

و اختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة حفاتين وقوات كريلا.

(كروب/ل)

ANHA