أبناء الشهداء يتظاهرون تنديداً بالعزلة على القائد والهجمات التركية على الكريلا

انضم لمظاهرة أبناء الشهداء التي انطلقت من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، العشرات من أهالي مقاطعة كوباني للتعبير عن إرادتهم ورفضهم للعزلة المفروضة على القائد عبد لله أوجلان وهجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع.

رفعت في المظاهرة يافطات مثل "ضد العزلة والخيانة هلموا لحرب الحرية".

وبعد وصولهم إلى ساحة الشهيد عكيد وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها ألقى ابن الشهيد رمضان، أوجلان خليل، بياناً باسم أبناء الشهداء للرأي العام.

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرض ذات تاريخ عريق في المنطقة، ودفع أبناها آلاف الشهداء في سبيل الحفاظ على أمنها ووحدتها".

لافتاً إلى أنه وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة شدد جيش دولة الاحتلال التركي هجماته على مناطق الدفاع المشروع، "ومن واجبنا اليوم أن نساند الكريلا في حربهم الوجودية".

وعاهد أبناء الشهداء في ختام بيانهم آبائهم الشهداء بالمضي على خطاهم حتى دحر المحتلين وتحقيق السلام للمنطقة.

لتنتهي المظاهرة بالشعارات المطالبة برفع العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، والداعمة لمقاومة قوات الكريلا.

(ن ك/ س ر)

ANHA