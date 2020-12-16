أبناء الشهداء يقيمون معرضاً لأقوال الشهداء والقائد عبدالله أوجلان

في إطار الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني تحت شعار " كفى للعزلة والفاشية والاحتلال... حان وقت الحرية"، نظم مجلس عوائل الشهداء في حلب معرضاً للأقوال المأثورة للشهداء وللقائد عبدالله أوجلان باللغتين الكردية والعربية، كتبت من قبل أبناء الشهداء.

وأقيم المعرض ضمن خيمة نصبت في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بحضور العشرات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

بعد الوقوف دقيقة صمت، قص شريط افتتاح المعرض من قبل أبناء الشهيد باغوز أمانوس الذي استشهد في مقاومة العصر.

وتضمن المعرض لوحات كتب عليها عبارات وأقوال كتبها الشهداء، وكذلك أقوال مأثورة للقائد عبدالله أوجلان.

وتخللت الفعالية أيضاً الاستماع إلى كلمة مسجلة للقائد عبدالله أوجلان يتحدث فيها عن أهمية وحدة وتكاتف الشعب الكردي.

ويستمر المعرض حتى مساء اليوم.

(س ر)