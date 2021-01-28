أبناء الشّهداء في منبج يندّدون بمجزرة الاحتلال التركيّ في تل رفعت

وألقي البيان من قبل الطفل عبد القادر عطمونة ابن الشّهيد سهيل عطمونة الذي استشهد أثناء حملة تحرير منبج, وذلك في مزار الشّهداء جنوب مدينة منبج.

وجاء في نصّ البيان ما يلي:

"باسم أطفال الشهداء ندين ونستنكر العمل الإجرامي الذي قام به الاحتلال التركيّ باستهدافه ناحية تل رفعت في مقاطعة الشّهباء بالقذائف ممّا أدّى إلى استشهاد عدد من أطفال تل رفعت".

وأضاف البيان: "ونوجّه برقية شكر واعتزاز لكلّ شهيد استشهد في ساحات المعارك على أرض الوطن ليحرّر وطننا من ظلم الإرهاب ولكلّ أم وأب وزوجة وابن شهيد".

وأكّد البيان: "نحن أبناء الشهداء سنسير على خطا الشّهداء الذين حرّروا هذه الأرض، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركيّ اليوم".

واختتم البيان بترديد الشّعارات التي تمجّد الشّهداء، وتندّد بانتهاكات الاحتلال التركيّ في تل رفعت.

(كروب/إ)

ANHA