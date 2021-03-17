أبناء العشائر العربية: أوجلان يمثل كافة المكونات وعلى CPT القيام بواجبها

نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتدهور الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، من قبل جهات مجهولة.

الشعوب التي عانت الظلم والاضطهاد في الشرق الأوسط ترى القائد مخلّصًا لها، وحول الأخبار التي راجت، طالب عدد من أبناء العشائر العربية في منطقة تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة بالكشف الفوري عن صحة القائد أوجلان.

خلف النهر، من أبناء عشيرة البكارة في جبل كزوان قال "نحن المكون العربي في مناطق شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر اعتقال القائد عبدالله أوجلان، لأن هذا الشخص هو قائد الحرية وقائد الكرامة".

'أوجلان يمثل كافة المكونات والشعوب المضطهدة'

وأضاف "القائد أوجلان يمثل العربي والكردي والمسيحي وجميع المكونات في المنطقة، ونكرر إدانتنا لاعتقال القائد من قبل الفاشية التركية".

وتابع النهر "فكر القائد أوجلان هو فكر لكافة الأمم، ونحن المكون العربي ضمن النسيج المشترك في شمال وشرق سوريا من أولى المكونات التي تطالب بالأفراج عنه والكشف عن صحته".

وطالب النهر المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي بالكشف الفوري عن صحة القائد، كون القائد أوجلان قائد جميع الشعوب المضطهدة".

'أوجلان هو مشروع السلام'

ومن جانبه، تحدث علاء الظاهر من أبناء عشيرة الشرابيين مستنكرًا في بداية حديثه تغاضي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية عن الجرائم والانتهاكات التركية بحق القائد عبدالله أوجلان، ودعاها إلى الكشف عن وضعه الصحي.

وتابع "القائد أوجلان هو مشروع سلام لجميع الشعوب والمجتمعات في الشرق الأوسط".

وأضاف الظاهر "بالنسبة لنا القائد أوجلان هو المثل الأعلى للإنسانية وأخوة الشعوب والعدالة والتوازن، كونه طرح مشروعًا ديمقراطيًّا يدعم جميع المكونات، وبالنسبة لنا نحن المكون العربي فإن القائد أوجلان هو قائدنا أيضًا".

وطالب الظاهر في نهاية حديثه منظمة مناهضة التعذيب"CPT" والمنظمات الإنسانية بالقيام بواجبها والكشف الفوري عن صحة أوجلان والضغط على دولة الاحتلال التركي".

(هـ ن)

ANHA