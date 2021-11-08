ابن عم الشهيد سردم جودي يطالب أحزاب باشور وبرلمانها بالتحرك ضد خيانةPDK

وسط رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني مطالب أسر الشهداء، يستمر توافد أهالي إقليم الجزيرة إلى معبر سيمالكا الحدودي؛ للمشاركة في خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، بتاريخ الـ 5 من شهر تشرين الأول المنصرم؛ للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي.

فيما اعتبر المعتصمون خيانة الديمقراطي الكردستاني استهدافًا لوحدة الصف الكردي.

وتوافد في اليوم الرابع والثلاثون من خيمة الاعتصام؛ وفد من مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي إلى الخيمة، وهناك ألقى ابن عم الشهيد سردم جودي، يوسف رمضان، كلمة أكد من خلالها أنهم مستمرون في الاعتصام حتى الاستجابة لمطالب أسر الشهداء، وتابع: "من حق أسر الشهداء أن يُدفن أبناؤها بالقرب منها".

وطالب يوسف أحزاب باشور (جنوب كردستان) وبرلمانه ومثقفيه بالخروج عن صمتهم، ووضع حد لنهج الخيانة الذي يضر بالوحدة الكردية.

وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، قد نصبت كمينًا لسبعة من مقاتلي الكريلا في ناحية خليفان بباشور (جنوب كردستان) في الـ 28- 29 من آب الماضي، ما أدى إلى استشهاد 5 منهم (بينهما الشهيدة تولهلدان رامان والشهيد سرم جودي) وأسر مقاتل آخر مصاب، فيما عاد المقاتل السابع إلى نقطته، حسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

(آ)

ANHA