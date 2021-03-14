عبدي: نرحب بقرار البرلمان الأوربي

اعتمد البرلمان الأوروبي في 11 آذار مشروع قرارًا يتهم تركيا بارتكاب جرائم في سوريا، ويدعو إلى سحب جنودها من المناطق المحتلة، وصف الوجود التركي في سوريا بـ "الاحتلال". ووافق البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الذي حمل عنوان "10 سنوات على الصراع السوري".

كما أكد البرلمان الأوروبي أن قوات سوريا الديمقراطية، لعبت دورًا كحليف في التصدي لمرتزقة داعش في سوريا.

القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وفي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" قال: "نرحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى انسحاب قوات الاحتلال التركية غير الشرعية من شمال سوريا، ونشارك برلمان الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن محاولات التطهير العرقي التي تقوم بها تركيا ضد الكرد في سوريا".

(أ ب)