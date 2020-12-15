عبدي: لا يحق لأحد الهجوم على مكاتب الأحزاب السياسية

تعرض مكتب المجلس الوطني الكردي السوري في ناحية الدرباسية لإطلاق نار في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، المصادف 14 كانون الأول، واقتصرت الاضرار على المادية فقط.

ونشر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أوضح فيها أنه لا يحق لأحد الهجوم على مكاتب الأحزاب في روج آفا وقال: " لا يحق لأحد الهجوم على مكاتب المجلس الوطني الكردي في سوريا ولا أي حزب سياسي آخر في روج آفا، وستقوم قوات الأمن الداخلي بمهامها بموجب القوانين النافذة".

https://twitter.com/MazloumAbdi/status/1338724191693103105

ولم يتضح بعد من قام بالهجوم على مكتب المجلس الوطني الكردي في ناحية الدرباسية.

(أ ب)