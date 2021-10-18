عبدي: المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة وسنجد مشاريع لكل العوائق التي مررنا بها سابقاً

وجاء حديث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أثناء مداخلة متلفزة في المؤتمر التأسيسي لتحالف منظمات المجتمع المدني في شمال شرقي سوريا، الذي استمر على مدى يومين، في مدينة قامشلو.

وأضاف عبدي “نحن كقوات سوريا الديمقراطية بمساعدة مؤسسات الإدارة الذاتية، سنقوم بمساندة منظمات المجتمع المدني بكل خطوة ونعمل يداً بيد لتطوير كافة المجالات في المنطقة”.

والمؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة, حضرته غالبية المنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المنطقة “لتقوية سبل التعاون والتنسيق المشترك”.

وأشار القائد العام لقسد إلى أن “منظمات المجتمع المدني هي جهة أساسية تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً في عملية التغيير الديمقراطي ودعم وتطوير المجتمع”.

وشدد قائد قوات سوريا الديمقراطية على “الدعم الصارم لتحالف منظمات المجتمع المدني”، وأعرب عن أمله في أن تقوم المنظمات “باتخاذ خطوات جديدة نحو التطور والديمقراطية”.

كما شدد على أهمية الحماية من التهديدات المستمرة للمنطقة.

(ل)

ANHA