عبدي يهنئ الكاظمي بنيل ثقة البرلمان العراقي

وقال عبدي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر " نبارك لدولة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي نيله ثقة البرلمان. نتمنى الموفقية باستكمال التشكيلة الحكومية لتكون (حكومة حل) تتكاتف فيها مكونات العراق للسير بالبلاد إلى بر الامان. نتطلع لرفع وتيرة العمل المشترك لضمان هزيمة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في بلدينا".

وفجر اليوم، أدى الكاظمي اليمين الدستورية بعد نيله ثقة البرلمان بعد جلسة تصويت في الـ 5 من أيار الحالي.

(م)

ANHA