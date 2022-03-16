عبدي ووفد أمريكي يبحثان سبل توطيد الأمن ومكافحة داعش

خبر الاستقبال نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي، وبحسبه فقد ضم الوفد كلاً من إيثن غولدريتش – نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، جينفير جافيتو – نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق، زهرة بيل – مديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي وماثيو بيرل – ممثل الخارجية الأمريكية في شمال وشرق سوريا.

هذا وخلال الاجتماع أكد الوفد على استمرار الشراكة بين شمال وشرق سوريا والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تبادلا الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بحملة مكافحة داعش، خاصة بعد الأحداث التي شهدها سجن الصناعة في مدينة الحسكة.

ومن جانبه أشاد الوفد الأمريكي بالجهود الكبيرة والتضحيات التي بذلتها قسد لإعادة السيطرة على السجن ومنع داعش من تنفيذ مخططه الإرهابي.

كذلك أكد المجتمعون وبحسب الخبر على أن داعش لا يزال يشكل خطراً على المنطقة برمتها، وناقشوا سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مؤكدين على ضرورة دعم التنمية في شمال وشرق سوريا، بهدف تثبيت الأمن وتعزيز الاستقرار.

المركز الإعلامي في خبره أشار إلى أن الوفد بدوره شدد على أهمية الاستمرار في الحوار بين الأطراف الكردية في سوريا.

(سـ)