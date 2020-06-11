عبد الرحمن دمر: تركيا تهدف إلى خنق الكرد عبر العزلة المشددة على قائدهم

وجاء حديث السياسيّ وعضو الإدارة العامة في جامعة كوباني عبد الرحمن دمر في الوقت الذي تستمرّ فيه دولة الاحتلال التركي بفرض العزلة المشدّدة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي, وعدم قدرة القائد ممارسة حقّه كأي سجين آخر وعدم السماح لعائلته ومحاميه بالوصول إليه, ويرى المراقبون وأصحاب القوانين أنّ هذه الخطوات التي تقوم بها تركيا غير قانونية بحقّ القائد وجريمة بحق الشعوب التي تستمدّ قوّتها من قائدها للوصول إلى الحلّ.

وقال عبد الرّحمن في بداية حديثه مع وكالة أنباء هاوار: "إنّ الشرق الأوسط يمرّ بظروف حسّاسة وصعبة للغاية في الوقت الراهن ومن ضمنه مناطق شمال وشرق سوريا بجميع مكوّناتها العربية والكردية، وذلك بسبب ممارسات دولة الاحتلال التركيّ بحقّ هذه المكوّنات".

وأوضح أيضاً: "بأنّ العزلة التي تُمارس بحقّ القائد عبد الله أوجلان, تأتي بنتيجة سلبية على الشعب الكردي، وذلك بسبب الانقطاع الحاصل بين القائد والشعب لرسم خريطة طريق سياسيّة صحيحة وواضحة لتفادي هذه الأزمة، كما تمارس تركيا سياسة التجريم بحقّ كل من ينادي بالحرية والمساواة على خطا القائد, وذلك من خلال ارتكابها جرائم لا أخلاقية ولا إنسانية بحقّ المواطنين والسياسيين، وذلك يأتي ضمن سياسة تركيا الخبيثة التي تهدف إلى إبادة الشعب وتجريده من هويته".

وعن الأزمة القائمة في سوريا قال السياسي عبد الرحمن: "ليس الكرد فقط، وإنما جميع المكوّنات الموجودة في شمال شرق سوريا بحاجة إلى حلّ ينهي الصراع القائم، ويمكن ذلك الحلّ عبر فكر وفلسفة القائد أوجلان وإنهاء العزلة المفروضة عليه، فاستمرار العزلة على القائد أوجلان هي استمرار للحرب على الكُرد وطمس هويتهم واحتلال أرضهم".

وفي نهاية حديثه دعا عبد الرحمن إلى رفع العزلة عن القائد، كما دعا الشعب الكرديّ إلى الوحدة الوطنيّة والضّغط على الرأي العام بصوت واحد".

هذا وتفرض السّلطات التركية عزلة مشدّدة على القائد عبد الله أوجلان منذ عام 2015، إذ تمنع محاميه وعائلته من اللقاء به.

(إ أ)

ANHA