عبد الكريم سكو: الادعاءات حول صحة القائد عبد الله أوجلان تثير الشكوك

وجاء تصريح سكرتير حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني - سوريا عبد الكريم سكو، في تعقيب له لوكالتنا على الادعاءات التي روجت في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي التركية عن تدهور صحة القائد عبدالله أوجلان.

وأشار سكو في بداية تصريحه إلى أن تاريخ الكرد مليء بالصعوبات، ويشهد الكرد وبشكل يومي متغيرات في ساحاتهم السياسية والعسكرية، نتيجة المؤامرات التي يحوكها الأعداء ضد هذا الشعب في أجزاء كردستان الأربعة، أو خارجها".

وقال "تركيا إلى الآن تفرض العزلة المشددة على القائد أوجلان وتمنع عنه زيارات أسرته ومحاميه، وله سنوات طويلة في المعتقلات التركية، حيث لم تلتق به أسرته ومحاموه منذ أكثر من عام، ولم يحصلوا على أي معلومات عنه، في مسعى من تركيا إلى حرمان الشعب الكردستاني عن علمه".

وقال مكتب العصر الحقوقي في آخر بيان له يوم أمس، إنه لم يتمكن بأي شكل من الأشكال، من التواصل مع موكليه في سجن إمرالي، وإن آخر لقاء مع القائد أوجلان في سجن جزيرة إمرالي كان بتاريخ الـ 7 من شهر آب عام 2019، وأن آخر تواصل له بموكليه جرى بتاريخ الـ 27 نيسان 2020 عبر الهاتف.

وأضاف المكتب الحقوقي "ومنذ تلك الفترة لم نتمكن من معرفة أية معلومات، إلى أن ظهرت، بتاريخ الـ 14 من شهر آذار 2021، بعض الادعاءات حول حياة السيد أوجلان، على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر".

وفي هذا السياق، لفت سكو إلى أن ما يتداوله الإعلام التركي من معلومات متعلقة بتدهور صحة القائد، تثير الشكوك.

واعتبر سكو الادعاءات استمرارًا لسياسة العزلة المفروضة على القائد، واستمرارًا لسياسة العثمانيين في القضاء على الشعوب وسياسة التشبث بالسلطة، والسياسة الرافضة للثقافات الأخرى.

ودعا سكو المجتمع الكردستاني والكرد وأصدقاء الشعب الكردي في مختلف بلدان العالم، إلى الضغط على المؤسسات المدنية الحقوقية، ومنظمات حقوق الإنسان، والانتفاض والتظاهر في وجه السياسة التركية، حتى يتمكن أقرباء القائد ومحاموه من اللقاء به، والحد من السياسة التركية ورفع العزلة عن القائد أوجلان.

وقال سكو في ختام تصريحه "الوقت الراهن هو وقت وحدة الصف ضد هذه السياسات، ويجب على الجميع الابتعاد عن المصالح الحزبية، نحن بدورنا سنستمر في مساندة الفعاليات والنشاطات الداعمة للقائد أوجلان والمنددة بالعزلة التركية على القائد".