عبد الغني أوسو: سنقدّم الدّعم اللازم لعائلات حي العمران في ظلّ الحظر الكلّي

وبعد تسجيل هيئة الصحّة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حالتين من الإصابة بفيروس كورونا لزوجين من حي العمران في مدينة الحسكة، أصدر مجلس مقاطعة الحسكة ومديرية الصحّة، مجموعة من التدابير، ومنها فرض الحظر الكلّي على الحي.

الرّئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة عبد الغني أوسو وفي تصريح له لوكالتنا أكّد أنّ الإدارة الذاتية ستتكفّل بتقديم الدعم والمساعدة " الخبز والطعام والمواد الضرورية " للعائلات الموجودة في الحيّ في ظلّ الحظر الكلّي المفروض عليه.

فيما نوّه أنّ المساعدات ستقدّم مرّة لكلّ 3 أيام بحيث تكفي الحاجة، وإنّ إجراءاتهم ستبدأ من يوم غد الخميس.

ANHA