عبد الغني أوسو: من الغد سيتم التشدد أكثر في قرار حظر التجوال في الحسكة

رغم إعلان حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا, واتخاذ عدة إجراءات وقائية من أجل منع ظهور فيروس كورونا في المنطقة, إلا أن بعض أهالي مدينة الحسكة لم يلتزموا بهذه القرارات و الإجراءات.

وعن أسباب عدم تقيد الجميع التقت وكالة أنباء هاوار مع الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة عبد الغني أوسو الذي أشار إلى أن :"العديد من الأهالي في مدينة الحسكة لم يتقيدوا بقرار حظر التجوال بالشكل المطلوب, وذلك يعود إلى عدة أسباب من أهمها انقطاع المياه عن الأهالي بسبب إيقاف الاحتلال التركي محطة علوك, وهي المرة الرابعة على التوالي التي يقوم فيها الاحتلال التركي بقطع المياه عن المدينة".

ونوه عبد الغني أوسو أن: "المياه تعد العصب الأساسي للحياة, ويجب على الأهالي تأمين المياه من أجل قضاء حاجاتهم اليومية, ولكن الآن تم حل أزمة المياه في المدينة, و سوف يتم تقيد الأهالي بقرار الحظر أكثر".

وأضاف عبد الغني أوسو: "ومن الأسباب الأخرى احتضان الحسكة لعدد هائل من المهجرين من مناطق سري كانيه والقرى التابعة لها في مقاطعة الحسكة, حيث أن هؤلاء المهجرين يقطنون في مدارس الإيواء وهم بحاجة إلى الاحتياجات والمستلزمات اليومية الضرورية, ومن المحتمل أن لا نستطيع تأمين كافة احتياجاتهم لذا يجبرون على الخروج كثيراً لتأمين ما ينقصهم".

وبيّن عبد الغني أوسو أن, هناك عدة أمور أخرى في مدينة الحسكة ومنها "تواجد مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية, وهم لا يقومون بالالتزام بقدر ما نحن ملتزمون بقرار الحظر, وهناك من يؤدي واجبه بالعمل في الخارج كفرق الصحة, وعمال النظافة, فهناك تقصير من قبلنا".

وأكد عبد الغني أوسو أنه :"ابتداء من يوم غد الجمعة سوف يتم الضبط أكثر والتقيد بقرار الحظر, وعلى الأهالي أن يأخذوا خطورة وباء كورونا على محمل الجد, وأن يتقيدوا بالإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم".

وتابع عبد الغني أوسو حديثه: "الدول الأوروبية المتقدمة فقدت السيطرة على وباء كورونا, رغم تقدم التكنولوجيا فيها, أما نحن فرغم حالة نقص الإمكانيات الطبية المتطورة لدينا استطعنا من خلال الحملات التوعوية و حملات التعقيم في مناطقنا حتى الآن منع ظهور الفيروس في المنطقة".

وناشد عبد الغني أوسو أهالي مدينة الحسكة للتقيد بقرار حظر التجوال بشكل أفضل, وقال :"يجب على كل فرد من المجتمع الحفاظ على سلامته وصحة عائلته, لنحافظ على صحة المجتمع بأكمله".

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ANHA