عباس يبحث تأجيل الانتخابات الفلسطينية وانطلاق مسيرات شعبية في غزة والضفة رفضاً للقرار

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إسرائيل أبلغته بأنه لا تستطيع إعطاء الموافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، ما يعني أن قرار إعلان تأجيل الانتخابات سيصدر خلال وقتٍ قريب.

وقال عباس في كلمة له مساء اليوم: " رسالة وصلتنا اليوم من إسرائيل مفادها أنه لا نستطيع إعطاءكم إجابة على الانتخابات في القدس بذريعة أنه ليس لدينا حكومة لتقرير".

وأضاف عباس في مستهل اجتماع ضم أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادات في حركة فتح وفصائل أخرى، أنه "قبل أيام أبلغونا اننا لن نسمح بإجراء الانتخابات بالقدس". متابعاً: " الأوروبيون أبلغوا برفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس".

وأكد عباس على أن الانتخابات لن تتم إلا "بمشاركة أهالي القدس ترشحا وانتخابا ودعاية كباقي المحافظات الفلسطينية، رافضا إجراؤها في سفارات أو مقرات دولية".

وقال: "إنه في حال موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في مدينة القدس، سنذهب للانتخابات". وتابع: " نتحدث دائما عن الانتخابات الماضية لكن الآن الظروف أسوأ وتغيرت لأنهم يقولون القدس ليست لكم".

وأوضح " لذلك دعوناكم لهذا الاجتماع لكي نتداول في الأمر واتخاذ القرار المناسب وممارسة حقنا في الانتخابات التشريعية في القدس كما رام الله ترشحا ودعاية وانتخابا".

واعتبر عباس أن إجراء الانتخابات في القدس "قضية سياسية وليست فنية"، لافتا إلى أن إسرائيل "هددت باعتقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في حال محاولة دخوله القدس".

وكشف عباس عن أن مراسيم الانتخابات التي صدرت كانت بناء على طلب دول أوروبية وأبدت استعدادها لتحقيق الانتخابات.

ويقرأ الشارع الفلسطيني خطاب عباس على أنه مقدمة لإعلان تأجيل الانتخابات، في السياق أفاد مراسلنا في غزة بأن مسيرات شعبية انطلقت في الضفة الغربية ومدينة غزة، رافضة لتأجيل الانتخابات.

على صلة، نفى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، وصول أي رد إسرائيلي حول العملية الانتخابية الفلسطينية.

وقال عثمان في تصريح لصحيفة الرسالة: "إن الاتحاد لم يتسلم أي رد سلبي أو إيجابي من الإسرائيليين، ودعوناهم لاحترام الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين".

وذكر عثمان أن الانتخابات هي بيد الفلسطينيين وبقرارهم، و"إسرائيل لم تقل نعم ولم تقل لا في الوقت ذاته".

(ع م)