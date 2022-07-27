آزاد رشو: وضع المصابات مستقر والحالة الحرجة تُعالج في مشافي حلب

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مساء أمس الثلاثاء، كافة المناطق الواقعة على خطوط الجبهة مع المناطق المحتلة في مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا، حيث طال القصف أطراف مدينة تل رفعت وقرى حربل، وكفر نايا، وكفر ناصح، وأم حوش وغيرها من القرى.

أسفر القصف الهمجي للاحتلال التركي ومرتزقته على محيط مدينة تل رفعت عن إصابة 6 نساء، كن يعملن في جني محصول البطاطا، بجروح متفاوتة، نقلن على إثرها إلى مشفى تل رفعت ومن ثم إلى مشفى آفرين، فيما نقلت إحداهن إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج.

والمصابات هن: سوسن صبحي مصطفى (14 عاماً) ـ كوثر مصطفى (17 عاماً) ـ لمياء حسن (41 عاماً) ـ روخاش رشو (15 عاماً) ـ فهيمة رشو (22 عاماً) ـ عطرية محمد شوبك (20 عاماً).

في هذا السياق، قال مدير مشفى آفرين، آزاد رشو: "شن الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في القرى والمدن المحتلة المحيطة بمقاطعة الشهباء قصفاً على كافة قرى ونواحي مقاطعة الشهباء التي يقطنها الآلاف من أهالي عفرين المهجرين، بالإضافة إلى سكانها الأصليين".

وتابع "أدى القصف إلى إصابة ستة نساء بجروح متفاوتة، نقلت إحداهن إلى مشافي مدنية حلب؛ لأن إصابتها كانت بليغة في الساق اليمنى وبحاجة إلى إجراء عملية جراحية، أما الأخريات فكانت إصاباتهن متوسطة وهن الآن تحت المراقبة الطبية بعد استقرار وضعهن".

وأكد "بعد فشل الاحتلال التركي في أخذ الضوء الأخضر لشن عدوان جديد على المنطقة، يسعى إلى إعادة سيناريو 2019، عندما استهدف مركز مدينة تل رفعت، الذي أدى إلى استشهاد 8 أطفال، بهدف ترهيب الأهالي وإخراجهم من المدينة".

واستنكر رشو مواقف الدولة الضامنة الموجودة في مدينة تل رفعت "مع وجود العديد من المقرات التابعة للدول الضامنة، إلّا أن وجودها لا يشكل أي عائق أمام ارتكاب الاحتلال التركي ومرتزقته الجرائم بحق الأهالي، ومجزرة تل رفعت وبعدها مجزرة أقيبة واليوم استهدف عاملات يعملن في حصد محصول البطاطا".

دعا رشو في ختام حديثه، "روسيا الضامنة لوقف إطلاق النار، إلى القيام بواجبها، وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، لوقف همجية الاحتلال التركي الهادفة إلى محو وجود أهالي عفرين المهجرين، ومحاسبته على تلك الجرائم".

(ف)

ANHA