أعيان العشائر الشرقية: الهجمات التركية تهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة

تجمّع أعيان العشائر الكردية والعربية ووجهاء المكون السرياني أمام مجلسهم في ناحية ديريك التابعة لمقاطعة قامشلو، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام حيال الممارسات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وبشكل خاص ديريك وشنكال.

وقرئ البيان من قبل الناطق الرسمي باسم مجلس أعيان العشائر المنطقة الشرقية في إقليم الجزيرة، الشيخ سينان سيدوش الذي دعا المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن الدولي وحكومة دمشق إلى القيام بواجبهم حيال الهجمات والتهديدات التركية على المنطقة.

وجاء في مستهل البيان: "باسم مجلس أعيان العشائر في المنطقة الشرقية، ندين ونستنكر بأشد العبارات تهديدات وتدخلات الدولة التركية في جميع المناطق والدول وخاصة في شمال وشرق سوريا التي تعيش حالة من الأخوة والمحبة وتنعم بالأمن والاستقرار والعيش المشترك فيما بينهم".

وأضاف: "إن هذه التهديدات لا تخدم الإنسانية جمعاء، إنها تدمر كافة القيم الإنسانية وتنشر الفوضى والذعر بين مكونات هذه المنطقة".

ودعا البيان المنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بواجبها حيال هذه التهديدات، وقال: "على جميع المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والدولة السورية القيام بواجبها الإنساني لدرء الخطر عن شعبنا في عامة سوريا وشمال وشرقها التي عانت الأمرّين خلال هذه السنين من إرهاب داعش وأخواته، ودافعت عن العالم أجمع".

(ع ع /م ح)

ANHA