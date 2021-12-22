اعتذار وتصحيح بخصوص خبر صالح كدو

في لقائنا معه في الخبر المعنون "كدو: إغلاق المعابر تصرّف لا يخدم الشعب في روج آفا ولا في باشور" والذي نشر يوم أمس الثلاثاء، وردت بعض الأخطاء التي لفت إليها السيد كدو.

الأخطاء التي وردت في ذلك الخبر لا تمثل موقف الوكالة، ولكنه خطأ شخصي.

هناك أطراف استثمرت هذا الخطأ واستغلته للتشهير بوكالتنا. نحن لم نعمد قط إلى تحريف أي خبر أو نشر أخبار مضللة أو كاذبة، ولم نفعل هذا أبداً.

كما في جميع وسائل الإعلام؛ نحن أيضاً وللأسف، نقع في أخطاء من هذا القبيل، ونتعامل بمسؤولية أمام شعبنا وقرائنا ولن ننأى بأنفسنا عن تقديم الاعتذار وتصحيح هذه الأخطاء.

إن تصحيح الأخطاء موقف مسؤول تجاه مجتمعنا وقرائنا، من أجل نشر صحيح وأخلاقي.

وبسبب هذا الخطأ، نكرر اعتذارنا من السيّد كدو وجميع قرائنا.​​​​​​​