اعتصامات ومواجهات شمال لبنان... والقوى الأمنية ترد بالقنابل

ورشق المحتجون القوى الأمنية بالحجارة وأضرموا النيران في غرفة الحرس، وتمكنت القوى الأمنية من إبعاد المتظاهرين كلياً من محيط السرايا وإعادتهم إلى ساحة النور جراء كثافة الغاز المسيل للدموع.

وهتف المحتجون أمام سرايا طرابلس باسم عمر طيبة الذي راح ضحية المواجهات الماضية، مطالبين بمحاكمة من أطلق النار عليه.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الاعتصامات والاحتجاجات في ساحة النور في طرابلس، لا تزال مستمرة حتى الساعة، ورفعت الوفود التي أتت من مختلف المناطق اللبنانية العلم اللبناني، واللافتات المطالبة برحيل المسؤولين كافة، وردد المشاركون هتافات "الحراك الشعبي" التي باتت معلومة: "كلن يعني كلن، محاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين".

وألقيت كلمات عدة من الناشطين حمّلوا فيها الطبقة الحاكمة "مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار"، مؤكدين أن "هذه الطبقة السياسية غير مؤهلة لإعادة النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين"، وأشاروا إلى أنهم "أتوا إلى طرابلس للتضامن مع أبنائها والوقوف إلى جانبهم".

ورفضت الكلمات "العبث بأمن المدينة من أي جهة كانت ومحاولة استخدامها كصندوق بريد"، مؤكدين أن "الاعتصامات والاحتجاجات مستمرة حتى تحقيق المطالب كافة".

وأعلن جهاز الطوارئ والإغاثة أنّ "8 فرق إسعافية تعمل على تغطية التظاهرة في ساحة عبد الحميد كرامي".

(ز غ)