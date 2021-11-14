اعتصام سيمالكا..اتحاد السائقين يطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لتسليم جثامين الشهداء

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يومها الـ 41.

وكان مسلحو الحزب لديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 آب/ اغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 مقاتلين وأسر مقاتل مصاب، فيما نجا السابع، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وتوافد صباح اليوم الأحد، أعضاء اتحاد السائقين في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا، وبعد وصولهم إلى ساحة معبر سيمالكا رفعوا يافطات كتب عليها "نطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لتسليم جثامين شهدائنا إلى ذويهم، ونطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في استخدام الدولة التركية للأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب الكردي".

ورفع المعتصمون صور شهداء خليفان والأعلام والرموز الكردية، وسط ترديد الشعارات التي تندد بالخيانة وتحيي مقاومة قوات الكريلا.

وتجمّع أعضاء اتحاد السائقين أمام خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي في ديرك، وتوجهوا إلى معبر فيش خابور للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي. وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقي بيان باسم الاتحاد من قبل الرئيس المشترك ياسر حوري.

وشجب البيان في مستهله سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال التركي في هجماته ضد قوات الكريلا، وتابع "قوات الدفاع الشعبي هي القوات التي أنقذت الشعب من المجازر والتي وقفت أمام أطماع الدولة التركية في احتلال أراضي جنوب كردستان".

وأكد البيان عدم تراجع المعتصمين عن مطالبهم مهما كلفتهم من تضحيات حتى استلام جثامين الشهداء، ونوّه البيان "إن تسليم جثامين شهدائنا سوف يبني جسور الأخوة الصادقة بين أجزاء كردستان، والعودة إلى الخط الوطني بدلاً من الارتماء في حضن الدولة التركية الفاشية التي سفكت الدماء الكردية الطاهرة".

وشدد البيان في ختامه على ضرورة الاستمرار في المقاومة والنضال أمام المحتلين "إن الفاشية التركية سفكت دماء شعبنا بشكل مستمر من خلال قصفها اليومي على منطقة شمال وشرق سوريا وقتل المدنيين العزل لكسر إرادة شعوبنا، إلا إن شعوب المنطقة مصممة على حماية قيمها ومكتسباتها لأنها اختارت طريق المقاومة في وجه المحتلين وتحرير أرضها".

(ع ع/آ)

ANHA