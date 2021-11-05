اعتصام سيمالكا.. هيئة الصحة في إقليم الجزيرة تدين عمالة PDK للاحتلال التركي

وشاركت اليوم، هيئة الصحة في إقليم الجزيرة ومديرياتها ولجان الصحة في مقاطعة قامشلو، في خيمة الاعتصام المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ورفضه تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين بخليفان.

وتجمع المشاركون في ساحة معبر سيمالكا، للتوجه إلى بوابة فيش خابور وسط الهتافات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني، رافعين صور شهداء خليفان، الذين استشهدوا على يد قوات الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقي بيان باسم هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، قرئ من قبل الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، مصطفى كلش، وجاء فيه:

"إن انتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق مكونات شمال وشرق سوريا، والمخالفة للمعايير والقوانين الدولية والإنسانية أمام أنظار المجتمع الدولي، تتطلب مساءلة قانونية، وإن ما حصل في سري كانيه وكري سبي مثال واضح على الانتهاكات المستمرة".

وتابع البيان" إن الفاشية التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية والمحرّمة دولياً ضد شعوب شمال وشرق سوريا، وأن تهديداتها عبر الغرف المظلمة وقنواتها الإعلامية المضللة بشنهم هجوماً على المناطق الآمنة؛ تهدف إلى القضاء على تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وأشار البيان إلى أن" الحزب الديمقراطي الكردستاني و"لشكري روج" أصحبوا أدوات في يد الفاشية التركية وارتكبوا جريمة شنيعة استشهد خلالها خمس من مقاتلي الكريلا، وهذا دليل على خيانتهم في تحالفهم مع الفاشية التركية".

وشدد البيان" نحن في هيئة الصحة بجميع لجانها ومديرياتها ندين بأشد العبارات الانتهاكات التركية وتجاوزات وانتهاكات قوات الديمقراطي الكردستاني و"لشكري روج"، ورفضهم تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم".

وطالب البيان" المنظمات الإنسانية والحقوقية والمنظمات الدولية، بإجراء تحقيق حول استخدام الفاشية التركية الأسلحة الكيماوية، ضد مناطق الدفاع المشروع وقوات الكريلا".

وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) نصبت كميناً لسبعة من مقاتلي الكريلا في ناحية خليفان بباشور (جنوب كردستان) في الـ 28- 29 من آب الماضي، ما أدى إلى استشهاد 5 منهم وأسر مقاتل آخر مصاب، فيما عاد المقاتل السابع إلى نقطته، حسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

هذا وستستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا حتى تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

(ع ع /ف)

ANHA