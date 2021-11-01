اعتصام سيمالكا.. هيئة الاقتصاد والزراعة تندد برفض PDK تسليم جثامين الشهداء

وتوجّه صباح اليوم، أعضاء هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة إلى معبر سيمالكا الحدودي؛ للمشاركة في خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بتاريخ الـ 5 من شهر تشرين الأول الجاري.

وتجمّع العشرات من أعضاء هيئة الاقتصاد والزراعة في ساحة المعبر، للتوجّه إلى بوابة معبر فيش خابور وسط الشعارات التي تندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أدلت هيئة الاقتصاد والزراعة ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل نائب هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة، إبراهيم الحاصود.

وجاء في مستهل البيان "في هذه المرحلة الحساسة يتطلب منا جميعاً تكثيف الجهود وحشد الطاقات البناءة لمواجهة كل ما يحاك ضد المنطقة، من مؤامرات ودسائس ومحاولات تفرقة، ويضاف إلى ذلك، الهجمات المتكررة من قبل رعاة الإرهاب العالمي المتمثلة بالنظام الدموي حكومة أردوغان ومرتزقته على مناطقنا".

واعتبر البيان أن هدف الفاشية التركية هو ضرب العيش المشترك للشعوب ووحدة الصف؛ بغية هدم كل ما بناه الشعب من آمال وأسس تضمن الأمن والسلام لأبناء المنطقة.

وندد البيان برفض الديمقراطي الكردستاني لتسليم جثماني الشهيدين، على الرغم من جميع المناشدات من قبل أسر الشهداء وأمهات السلام ومؤسسات المجتمع المدني ومكتب شؤون الأديان والمنظمات الحقوقية والقانونية.

(ع ع /آ)