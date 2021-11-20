اعتصام سيمالكا.. اتحاد المعلمين يدين ممارسات PDK ويعتبرها خيانة للميراث النضالي الكردي

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يومها الـ 47.

وتوافد اليوم السبت، اتحاد المعلمين في شمال شرق سوريا إلى معبر سيمالكا، للمشاركة في خيمة الاعتصام، وتوقف المعلمين في ساحة معبر سيمالكا للتوجه إلى بوابة فيش خابور للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي. فيما صدحت حناجر المعتصمين بترديد الشعارات التي تندد بالخيانة وتحيي مقاومة قوات الكريلا

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقي بيان باسم الاتحاد من قبل الإداري في اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا ديار سليمان.

وشجب البيان في مستهله سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال التركي في هجماته ضد قوات الكريلا بالرغم من المناشدات التي تؤكد على ضرورة عدم الانجرار وراء المخططات التركية، ومساندة قوات الكريلا في دفاعها المشروع عن المكتسبات الوطنية.

وتابع " كلما ضاقت آفاق السياسة التركية تقوم هي وفاشيتها بالمزيد من الاعتداءات وضرب مكتسبات واستهداف المدنيين في كافة مناطق كردستان بكل قسوة ووحشية مخترقة بذلك كل القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والمعايير الاخلاقية عبر استخدام الطائرات لاستهداف المدنيين، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية والمحظورة دولياً".

وأضاف البيان" المطلوب من الديمقراطي الكردستاني النأي عن النفس وترك شرف البطولة والمقاومة للكريلا الذين سخروا حياتهم منذ أربعين سنة من أجل كرامة وتطلعات الشعب الكردي في الحرية والانعتاق، حيثما تطلبت التضحية والفداء، وتشهد لهم ساحات الشرف في مواجهة الإرهاب التركي والداعشي في أجزاء كردستان".

واعتبر البيان استهداف قوات الكريلا هو وصمة عار في جبين من استرخص دمائه لكردستان، وإرضاءً ومغازلة للفاشية التركية .

وكان مسلحو الحزب لديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 آب/ اغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 مقاتلين وأسر مقاتل مصاب، فيما نجا السابع، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وشجب البيان "ممارسات الديمقراطي الكردستاني المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والتي ترقى إلى الخيانة بحق الكردستانيين وتاريخهم النضالي وتعتبر ضرب للمشروع الكردستاني".

وطالب البيان في ختامه باحترام شهداء الكريلا وتسليم جثامين الشهداء والابتعاد عن مخططات الفاشية التركية التي تستهدف كل الكردستانيين.

وتستمر خيمة الاعتصام غداً بمشاركة أهالي مقاطعة الحسكة .

(ع ع /آ)

ANHA