اعتصام سيمالكا.. المعلمون والمعلمات ينددون بخيانة PDK ويطالبون بتسليم جثامين الشهداء

ندد اتحاد معلمي إقليم الجزيرة وأهالي الدرباسية بخيانة الديمقراطي الكردستاني، وذلك خلال مشاركتهم في خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة منذ 5 من تشرين الأول/أكتوبر.

وتوافد أهالي الدرباسية والمئات من معلمي ومعلمات مدن ومقاطعات إقليم الجزيرة إلى معبر سيمالكا للمشاركة في الخيمة المنصوبة في معبر سيمالكا الحدودي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء أمام معبر فيش خابور، ألقي بيان من قبل اتحاد معلم إقليم الجزيرة باللغتين الكردية والعربية، قرئ من قبل الرئاسة المشتركة لاتحاد معلمي شمال وشرق سوريا، نسرين رشيد، وعبد الله الجاسم.

وأشار البيان في بدايته إلى الجرائم التركية المتواصلة في كردستان وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني "كلما ضاقت آفاق السياسة التركية تقوم هي وفاشيتها بالمزيد من الاعتداءات، من ضرب المكتسبات واستهداف المدنيين في كل مناطق كردستان بكل قسوة ووحشية مخترقة بذلك كل القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية، من استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية والمحظورة دوليًّا، بما في ذلك هجماتها على قواتنا في مناطق الدفاع المشروع متواطئًا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

واعتبر البيان الهجوم الأخير لقوات الديمقراطي الكردستاني على الكريلا وصمة عار "ما حصل مؤخراً من استهداف لقوات الكريلا من قبل الديمقراطي الكردستاني في كمين غادر وتسببه في استشهاد خمسة أبطال من بنات وأبناء الشعب الكردي وأسر مقاتل آخر ما هو إلا وصمة عار في جبين من استرخص دماء من سخروا دماءهم لكردستان؛ إرضاء ومغازلة للفاشية التركية التي شبّهت باشور كردستان بالمستنقع".

وبيّن البيان أن "ما قام به الديمقراطي الكردستاني من استهداف الكريلا وامتناعه عن تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم ليواريا الثرى بمراسم تليق بعظمتهما، لهو ضرب لكل المناشدات من القوى الوطنية وفئات شعبنا عرض الحائط وتجاوز لكل الأعراف والقيم النبيلة لشعبنا، ولا تخدم سوى أعداء الشعب الكردي وفي مقدمتهم الفاشية التركية".

وفي نهاية البيان، ندد اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا بممارسات الديمقراطي الكردستاني، وطالبوه باحترام شهداء الكريلا وتسليم جثماني الشهيدين، والابتعاد عن المخططات التركية التي تستهدف كل الكردستانيين.

(ع ع/آ)

ANHA