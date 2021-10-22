اعتصام سيمالكا.. الأطباء والصيادلة: أعمال PDK تجاوزت حد الخيانة

وتوجه صباح اليوم، اتحاد أطباء وصيادلة شمال وشرق سوريا إلى معبر سيمالكا الحدودي للمشاركة في خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بتاريخ الـ 4 من شهر تشرين الأول الجاري.

وتجمع العشرات من الأطباء والصيادلة وأعضاء المراكز الصحية والطبية في ساحة المعبر، للتوجه إلى بوابة معبر فيش خابور وسط الشعارات التي تندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُدلي بيان إلى الرأي العام باسم اتحاد الأطباء والصيادلة في شمال وشرق وقرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد صيادلة شمال وشرق سوريا الدكتور، عدنان حسو، وجاء فيه:

"نعيش اليوم مرحلة حساسة ومصيرية ونحن على عتبة مرحلة مصيرية جديدة بفضل دماء شهدائنا ومقاومة قواتنا العسكرية وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات الدفاع الشعبي وفعاليات شعبنا المستمرة في مقاومة الأعداء والخونة".

المشروع الديمقراطي أفشل كل سياسات الإنكار التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي

وأشار البيان إلى أن المشروع الديمقراطي أفشل كل سياسات الإنكار التي تنتهجها الدولة التركية بحق الشعوب" إن مشروعنا الديمقراطي الذي يخدم كل المجتمع السوري بكافة أطيافه وسياستنا الحكيمة التي فتحت القنوات الدبلوماسية على المستوى العالمي، أفشلت الدبلوماسية التركية المعتمدة على سياسة الإنكار والإبادة لشعوب الشرق الأوسط، وخاصة الشعب الكردي كونه رأس الحربة في مواجهة الفاشية التركية".

وأضاف البيان" في هذه الظروف الحرجة تقوم بعض الأحزاب الكردية وخاصة عائلة البرزاني بالحرب على مكتسبات شعبنا نيابة عن الدولة التركية، لذلك ندين ونستنكر هذه الأعمال التي تجاوزت حد الخيانة، وبالاعتماد على بعض المرتزقة الذين يسمون أنفسهم بـ لشكري روج ولا يليق بهم اسم البيشمركة".

وحيّا البيان دور قوات البيشمركة القدماء الذين رفضوا الانجرار إلى سياسات الحرب والاقتتال الداخلي، كما حيّا جميع مقاتلي الحرية في قوات الدفاع الشعبي، ومقاومة السجون.

وبعد الانتهاء من قراءة البيان توجه اتحاد الأطباء والصيادلة إلى الخيمة للمشاركة في الاعتصام الذي دخل يومه الثامن عشر.

هذا ومن المقرر أن يتوافد يوم غد إلى خيمة الاعتصام أهالي ناحية الدرباسية واتحاد المعلمين في إقليم الجزيرة.

(ع ع /آ)

ANHA